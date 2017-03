'The Sound Poets' izziņo akustiskās koncertturnejas papildkoncertus

Pašmāju grupa " The Sound Poets " savai pavasara akustiskajai koncertu sērijai "Joprojām" izziņojusi papildkoncertus – Siguldā, Saldū, Jelgavā un Rīgā ansamblis uzstāsies divas reizes, portālam pavēstīja mūziķu pārstāvji "Every Little Thing".