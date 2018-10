Grupas "Three Days Grace" izpārdoto koncertu Rīgā, koncertzālē " Palladium ", kas notiks 30. oktobrī, iesildīs vācu grupa "Tidalwave", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "L Tips Agency".

"Palladium" durvis tiks atvērtas pulksten 19.00, "Tidalwave" uz skatuves kāps pulksten 20.00, bet "Three Days Grace" uzstāšanos sāks pulksten 21.00.

"Three Days Grace" uzstāsies Rīgā sava jaunākā albuma "Outsider" koncertturnejas ietvaros. Albums klajā nāca šī gada 9. martā, saglabājot nu jau tradicionālo trīs gadu intervālu starp albumiem. Albuma pirmais singls "The Mountain" ierindojās "Billboard" rokmūzikas topa pirmajā vietā. Līdz ar to jau trīspadsmit 3DG kompozīciju pabijušas topu virsotnēs, kas līdzinās tādu leģendu, kā piemēram Van Halen visas karjeras rezultātiem. Kopumā līdz šai dienai grupa izdevusi sešus albumus. Pirmie trīs saņēmuši zelta, platīna un dubultplatīna statusu ASV un Kanādā.

Grupa "Tidalwave", kas iesildīs skatuvi kanādiešiem, izveidojusies 2008. gadā Apvienotajā Karalistē, tad tās līderis Dīns Šveicers (Dean Schwitzer) pārcēlies uz ASV un visbeidzot nobāzējies Vācijā. Kā viņš pats apgalvo: "Pārcelšanās uz Berlīni bija vajadzīgais grūdiens šī mūzikas virziena ieņemšanā, kas ir saistīts ar atdzimšanu. Tā bija mana iespēja sākt no jauna."

"Tidalwave" popularitātes augšupeju sāka 2014. gadā Vācijā, kur viņi ir uzstājušies visos lielākajos rokklubos, līdz šim kāpuši uz vienas skatuves kā iesildītāji arī tādām rokgrupām kā "Skillet", "Tremonti" un "Black Map". "Tidalwave" pirmais minialbums ar nosaukumu "1992" ir dziesmu izlase, kas sasniedz Dīna izvirzīto mērķi un rada "paisuma viļņa efektu". Grupas nosaukums "Tidalwave" tulkojumā no angļu valodas ir paisuma vilnis.