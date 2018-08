Darbu pārtraucis pērnā gada maijā atvērtais džeza klubs "Pashkevich Jazz Club" Vecrīgā. Saksofonists Deniss Paškevičs, kura vārdā klubs bija nosaukts, medijiem vēsta, ka viņa muzikālo darbību tas nekādi neietekmē un viņš turpina strādāt gan kā mūziķis, gan saksofonu festivāla "Jazz Room" mākslinieciskais vadītājs un saksofonu zīmola "Riga Winds Limited" popularizētājs.

"Strādāsim pie tā, lai Rīgā būtu jauna džeza kultūras telpa," saka Deniss. "Šis gads jau ir bijis īpaši radošs un jauniem izaicinājumiem piepildīts. Tagad pienācis brīdis izaicinājumam arī uzņēmējdarbībā, jo kluba kontekstā oficiāli nodalāmies no zīmola "Pashkevich" īrniekiem, kuri nav nokārtojuši savas saistības un turpmāk nevēlamies tikt asociēti ar šiem nu jau bijušajiem sadarbības partneriem. Diemžēl viņi nav domājuši ilgtermiņā, ir izlikušies, ka rūpējas par kultūras vērtībām, pirmajā vietā patiesībā liekot tikai un vienīgi savas biznesa intereses, kā arī izplatījuši nepatiesu informāciju par mani. Tādēļ, tiecoties pēc labākas kvalitātes, esmu nomainījis kopā ar mani strādājošo komandu. Vēlos pateikt lielu paldies visiem saviem uzticamajiem atbalstītājiem un, protams, koncertu apmeklētājiem! Galvenais ir tas, ka mēs turpinām!"

"Pashkevich" pēdējo gadu laikā kļuvis jau par patstāvīgu, stabilu Latvijas džeza zīmolu, tādēļ "Pashkevich Jazz Club" darbības pārtraukšana nekādi nenozīmē Denisa Paškeviča zīmola izbeigšanos. Spilgts piemērs tam ir gluži nesen prezentētie saksofoni "Riga Winds Pashkevich Signature", kas ir roku darbs un tiek speciāli pielāgoti mūziķim.

Tāpat turpinās arī saksofonmūzikas festivāls "Jazz Room" un biedrības "Riga Room" koncertsērijas. Deniss ar savu mūziķu sastāvu Latvijā koncertā būs sastopams jau tuvākajā laikā, jo 18. augustā uzstāsies uz vasaras džeza kruīza kuģīša "Rīgas pērle". Pirms tam Denisu kā viesmākslinieku varēs sastapt arī poproka grupas "Prāta vētra" koncertos 3. augustā Ventspilī, 11. augustā Daugavpilī un 17. augustā Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā. Savukārt septembra beigās Latvijā viesosies leģendārais krievu frīdžeza pianists Vjačeslavs Gaņeļins, ar kuru kopā iecerēta avangarda mūzikas sesija, kas tiks arī ierakstīta un izdota jaunajā vinila izdevniecībā "Jersika Records".

Decembra sākumā "Riga Rooms" rīkotajā koncertsērijā viesosies "Grammy" balvas nominants, amerikāņu trompetists Tim Hagans. Kopā ar dāņu džeza zvaigžņu trio – pianistu Karlu Vinteru, basistu Džoniju Amanu un bundzinieku Andersu Mogensenu – Rīgā tiks ierakstīts albums un notiks publisks koncerts, kura norises datums un vieta vēl tiks izziņoti.

Deniss Paškevičs ir viens no Baltijas vadošajiem džeza mūziķiem – saksofonists, flautists, komponists, producents, skolotājs mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikā, kā arī džeza mūzikas attīstībai Latvijā dibinātās biedrības "Riga Room" un saksofonu festivāla "Jazz Room" mākslinieciskais vadītājs. Savas līdzšinējās karjeras laikā viņš guvis jau nozīmīgu starptautisku atzinību, kļūstot par piecu saksofonzīmolu oficiālo mākslinieku un šobrīd pārstāvot divus no tiem: "Marca Reeds" (Francija) un "Riga Winds Limited" (Lielbritānija/Latvija). Deniss piedalījies vairāk nekā 30 albumu ierakstos, no kuriem viens no pēdējiem un nozīmīgākajiem ir Latvijas un Dānijas džeza mūziķu kopprojekts – albums "Yours Faithfully", kura ierakstā dzirdams arī viens no pasaules vadošajiem džeza pianistiem Aaron Parks no ASV.