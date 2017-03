"City Stage" programma tiks atklāta trešdien, 29. martā, plkst. 13.00 iepirkšanās centrā "Viru Keskus". Tur uzstāsies pazīstamais igauņu diriģents Kristjans Jarvi (Kristjan Järvi), kurš izveidojis īpašu DJ setu sadarbībā ar pasaules bītboksa čempionu Bellatrix. Kopumā "Viru Keskus" līdz pat svētdienai būs mājvieta vairāk nekā 20 koncertiem. Šeit darbosies arī TMW informācijas centrs, kurā būs iespējams festivāla biļetes apmainīt pret aprocēm.

Jau ierastajām koncertu vietām – viesnīcai "Nordic Hotel Forum", mūzikas ierakstu veikaliem un arī kafejnīcām – šogad pievienotas arī jaunas un ļoti interesantas skatuves, uz kurā tiks spēlēta dažādu žanru mūzika. Piemēram, apmeklētāji aicināti Tallinas botānisko dārzu, kurš tiks piepildīts ar klasisko mūziku un pat repu. Mājīgajā grāmatnīcā "Puänt" skanēs vijoļu skaņas, bet franču soul jazz mūziku būs iespējams baudīt biroju ēkā "Endover".

Arī šogad Tallinas ielās un laukumos tiks uzstādītas skatuves, uz kurām kāps mūziķi. Īpaši jāizceļ koncerti, kuri norisināsies dzīvokļos, kuru durvis apmeklētājiem laipni vērušas trīs igauņu ģimenes. Vienā no tiem uzstāsies arī "Evert and the Two Dragons" ģitārists Erki Pärnoja.

Visu "City Stage" programmu, kas ir bez maksas, iespējams apskatīt festivāla mājas lapā.

"Tallinn Music Week" (TMW) ir nedēļu garš pilsētvides festivāls, kas izceļ talantu, radošumu, brīvību un toleranci. Šogad tas norisināsies no 27. marta līdz 2. aprīlim un līdzās mūzikas programmai un divu dienu industrijas konferencei apmeklētājiem pieejama arī "City Stage" bezmaksas koncertu programma, labāko restorānu piedāvājums "TMW Tastes", "TMW Arts" mākslas programma un Dizaina tirgus. Mūzikas, zinātnes un sabiedrības jautājumi tiks apspriesti "TMW Talks" programmā, bet "City Space" programmā Tallinas ielas tiks pārvērstas par mākslas darbiem.

Festivāla mājas lapā ir pieejamas festivāla biļetes, kas garantē ieeju pasākumu norises vietās un piedāvā restorānu programmas "TMW Tastes" īpašos piedāvājumus. Pieejamas arī TMW delegātu caurlaides, kas ļauj piedalīties mūzikas industrijas konferencē un piedāvā prioritāru ieeju pasākumu norises vietās. Pārdošanā nonākušas arī biļetes uz atsevišķiem koncertiem, kuru cena ir no 8 līdz 25 eiro. Biļetes ir pieejamas festivāla mājas lapā.