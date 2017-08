Poproka grupa "Dabasu Durovys" dibināta 2006. gadā. Neatņemama grupas īpatnība – vairākums dziesmu tekstu ir latgaliešu izloksnē, kaut gan pēdējos gados dziesmas tiek radītas un izpildītas abās latviešu valodas formās. Vairāk nekā desmit gadu pastāvēšanas laikā izdoti četri studijas albumi: "Ļepetnīks", "Styklu Vītā Skaņa", "Bāka", "Pādys Runoj".

Grupas sastāvā ir Arnis Slobožanins (ģitāra, balss) Valdis Rundzāns (bass), Aleksandrs Tamans (bungas), Egils Kulmanis (saksofons, balss, taustiņi), Romāns Sladzis (balss, ģitāra).

Savukārt Indie-popa grupa "Blue Jean Serenade" izveidota Kandavā, kad 2014. gadā, Basketbola nometnes laikā, divi komandas biedri Jānis (ritma ģitāra, vokāls) un Tomass (bungas) izdomāja brīvo laiku, starp treniņiem pavadīt, spēlējot populāru dziesmu kaverversijas ar akustisko ģitāru un miskasti bungu vietā. Tā, laika gaitā grupa nonākusi jau līdz piecu cilvēku sastāvam, kurā Jāņa māsa Anna spēlē klavieres un arī dzied, Reinis spēlē ģitāru un Edgars atbild par basģitāras zemākajām notīm.

Grupas daiļrade ir par to, kas pasaulē ir labs, un ko grupas dalībnieki labprāt mainītu.

Koncertu galvenais mērķis ir likt cilvēkiem smaidīt, dejot, dziedāt un justies kaut mazliet laimīgākiem. Līdz šim "Blue Jeans Serenade" izdevuši vienu EP "All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don't" , kuru ir iespējams noklausīties "Spotify".

Pasākums norisināsies Spīķeru kvartāla lielajā laukumā, Maskavas ielā 8. Sākums plkst. 19.00. Ieeja bez maksas.