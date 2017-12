Svētdien, 17. decembrī, pulksten 16.00, Rīgas Sv. Pētera baznīcā operdziedātājas Evitas Zālītes un draugu izpildījumā skanēs Ziemassvētku dziesmas un stāsti no visas pasaules – trešās adventes koncerts "Pāri tuksnesim uz Ziemassvētku zvaigzni", portālu "Delfi" informē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības pārstāve Dace Lasmane.

Gaidot Ziemassvētkus, dziedātāja Evita Zālīte kopā ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem – Laimi Rācenāju (vokāls, čaranga), Ilzi Grunti (ģitāra, ķeltu arfa), Ievu Nīmani (oboja, blokflauta, dūdas), Aināru Paukšēnu (čells) un Miku Bāliņu (sitaminstrumenti) – ir sagatavojuši īpašu svētku dziesmu programmu no visas pasaules – no saulainās Portugāles līdz Norvēģijas sniegotajiem kalniem, no krāšņajiem Meksikas Ziemassvētku gājieniem līdz Itālijas mazo ciematu šūpuļdziesmām, piestājot arī Grieķijā.

Starp skaņdarbiem mūziķi pastāstīs nelielus stāstus par konkrētā reģiona Ziemassvētku zvaigznes nozīmi un tradīcijām, kas saistītas ar to. Stundu garā koncertā mūziķi parādīs Kristus piedzimšanas svētku mūzikas burvību un dažādību, izpildot gan latviešu komponistu, gan dažādu valstu un tautu Ziemassvētku skaņdarbus.

Ieeja koncertā ar bezmaksas ielūgumiem, kas no 12. decembra saņemami Rīgas Sv. Pētera baznīcā.