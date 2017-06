Uz vērienīgā Arianas Grandes Mančestras piemiņas koncerta bezmaksas biļetēm, kas paredzētas tiem, kuri apmeklēja koncertu 22. maijā, kad pasākuma noslēgumā notika terorakts, pieteikušies vairāk nekā 10 000 biļešu spekulantu, ziņo britu laikraksts "The Telegraph".

Sociālajos tīklos sašutumu un vilšanos pauduši vairāki patiesie koncerta apmeklētāji, kas uztraucas par iespēju bezmaksas biļeti nedabūt. Koncerta rīkotāji paziņojuši, ka darbinieki biļešu tirdzniecības iestādē "Ticketmaster" strādā gan darba laikā, gan naktīs, lai nodrošinātu biļešu nonākšanu pareizās rokās.

"Ticketmaster" pārstāvis skaidrojis britu žurnālistiem, ka vairāki tūkstoši cilvēku izlikušies par 22. maija koncertā cietušajiem, lai saņemtu bezmaksas biļetes un vēlāk tās pārdotu par augstām summām. Tāpat "Ticketmaster" pārstāvji cenšas novērst spekulantu rīcību, sekojot līdzi notirgotajām biļetēm, kuras pēc pārdošanas parādās vietnē "eBay".

Koncerta rīkotāji paziņojuši, ka nosoda to cilvēku rīcību, kas savtīgiem nolūkiem izmantojuši bezmaksas biļešu piedāvājumu, kā arī solījuši, ka visi, kuru lūgums pēc bezmaksas biļetes nav viltots, saņems apmaksātu vietu koncertā.

Tomēr lielais spekulantu skaits ievērojami apgrūtinājis īsto koncerta apmeklētāju pieteikumu izskatīšanu. Tā dēļ "Ticketmaster" pagarināja pieteikšanās termiņu. ""One Love Manchester" koncertā esam rezervējuši 14 200 vietas tiem, kuri bija Arianas Grandes koncertā 22. maijā. Šīm biļetēm pieteicās vairāk nekā 25 000 cilvēku," vēstīts "Ticketmaster" paziņojumā.

Jau vēstīts, ka dziedātājas Arianas Grandes koncertā Mančestrā 22. maijā, īsi pēc uzstāšanās beigām publikā uzspridzinājās terorists-pašnāvnieks, laupot 22 cilvēku dzīvības un ievainojot vairāk nekā 50 cilvēkus. Māksliniece atgriezīsies notikuma vietā svētdien, 4. jūnijā, ar grandiozu piemiņas koncertu, raksta ārvalstu prese.

Tāpat ziņots, ka visi dziedātājas fani, kas apmeklēja koncertu Mančestras arēnā 22. maijā, piemiņas pasākumu varēs apmeklēt bez maksas. Citiem apmeklētājiem koncerta biļetes jāiegādājas no 1. jūnija.

Svētdienas koncerts notiks Mančestrā "Emirates Old Trafford Cricket Ground", kur koncertu iespējams klausīties 50 000 cilvēkiem. Šobrīd dalību koncertā apstiprinājušas grupas "Take That" un "Coldplay", dziedātājas Keitija Perija un Mailija Sairusa, kā arī Džastins Bībers, Farels Viljamss un citi.