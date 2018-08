Kā sola programmas veidotāji, "Vakara tēja" ar "Mumiy Troll" bez simfoniskā orķestra formāts radīts īpašai noskaņai, sniedzot iespēju klausītājam iegrimt mūzikas un video instalāciju sinerģijā, baudot mierpilna vakaru. Tas esot arī iemesls, kādēļ koncerts notiek Jūrmalas sirdī – Dzintaru koncertzālē.

Kā informē rīkotāji, ņemot vērā lielo interesi, tirdzniecībā pieejamas vēl tikai dažas sēdvietu biļetes, bet rasta iespēja ierobežotam stāvbiļešu skaitam. Biļetes var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

"Vakara tēja" ar "Mumiy Troll" bez simfoniskā orķestra koncerta programma tiek raksturota kā neparasta. Koncertprogrammā vēl nebijušā akustiskā skanējumā tiek atskaņotas gan romantiskas balādes, gan labi pazīstami un klausītāju iemīļoti hiti. Koncertprogrammas laika ikviens grupas dalībnieks spēlē gandrīz visus instrumentus, mainoties vietām, piemēram, grupas bundzinieku Oļegu Punginu varēs redzēt gan pie klavierēm, gan pie akustiskās ģitāras un basģitāras.

Koncertprogramma "Vakara tēja" ir ne tikai jauns scenogrāfiskais un grupas muzikālā materiāla pasniegšanas veids, bet arī nebijis "Mumiy Troll" radošais virziens. Koncertprogrammas skatuvisko noformējumu izstrādāja "Illuminarium3000" komanda no Pēterburgas, kura savos darbos izmanto 3D "mapingu" – mūsdienu mediju mākslu un gaismas dizainu. "Illuminarium 3000" ir slavenu starptautisku festivālu un konkursu dalībnieki, sākot ar "Above and Beyond" Bukarestē, Rumānijā un "Luz y Vangardias" Salamankā, Spānijā, beidzot ar "Gaismas apli" Maskavā.

Grupas "Mumiy Troll" kamerkoncerti "Vakara tēja" aicina un provocē koncerta apmeklētājus teatrāli intīmam un personiskam kontaktam ar grupu. Krievijas koncertos tika radītas specifiskas skatuves dekorācijas, kuru pamatā trapecveidīga spoguļvirsma, kas līdzinās kosmiskam kuģim un atradas virs mūziķu galvām. Tādejādi, uzņemot skatuves gaismu, mākslinieku siluetus un grafikas atspulgus, atgriežot šis refleksijas un spīdumu klausītāju zālē un radot nedaudz maģisku, krēslainu un "nevadāmu" gaismu, kas piešķīra īpašu tuvības noskaņu akustiskai koncertprogrammai "Vakara tēja" ar "Mumiy Troll" bez simfoniskā orķestra.

Akustiskais koncerts ir rets un unikāls formāts grupas "Mumiy Troll" dzīvē. Pēdējais šāda veida koncerts norisinājās pirms aptuveni divdesmit gadiem ar nosaukumu "Neparastais koncerts". "Vakara tēja" ir dziesmas nosaukums no grupas albuma "Šamora".

"Vakars ir mierpilns laiks, kad valda klusums un miers. Tas ir atklātu sarunu un sirsnīgu atklāsmju laiks", atzīst grupas "Mumiy Troll" līderis Iļja Lagutenko.