"US + THEM" tūre sākās ar 72 koncertiem Ziemeļamerikā pagājušā gadā, šogad turpinoties ar vēl 84 priekšnesumiem visa gada garumā Austrālijā un Jaunzēlandē, Eiropā un Dienvidamerikā. Kritiķi visā pasaulē to nebaidās dēvēt ne tikai par labāko šovu Votersa karjerā, bet arī par vienu no iespaidīgākajām koncertu pieredzēm vispār. "Pats spilgtākais un kinematogrāfiskākais rokmūzikas šovs, kāds jebkad redzēts. Par šo darbu vajadzētu piešķirt Oskaru," ar uzslavām neskopojās prominentais amerikāņu izdevums "Billboard". Britu "The Guardian" uzsver, ka nekad iepriekš Voterss mūzikas vēstījums nav bijis tik aktuāls kā šodien, turklāt tas, cik izcili mākslinieks atrod saikni ar klausītājiem, pierāda – arī 21. gadsimtā mūzika ir, iespējams, spēcīgākais manifestācijas veids. Visbeidzot, "Independent" īpaši izceļ koncerta setlisti, kuras diženums pārtrumpo to, cik satriecoši koncerts izskatās.

Patiesi, "US + THEM" tūres ietvaros Voterss izpilda dziesmas no visiem savas karjeras posmiem, tostarp populārākās un atzītākās "Pink Floyd" kompozīcijas. Tāpat neiztrūkstoši programmā vieta atrodas arī mūzikai no brita solokarjeras, tostarp dziesmas no mūziķa pērn izdotā albuma "Is This the Life We Really Want?", ko daudzi kritiķi nodēvējuši par viņa labāko ierakstu.

Lai nodrošinātu šī grandiozā koncerta norisi Rīgā ieradīsies 24 smagie kravas auto un seši tūres autobusi. Lai piedāvātu skatītājiem vēl nepieredzēta līmeņa šovu, Arēnā Rīga tiks izvietots 48 metrus garš centrālais LED ekrāns, īpaši šim koncertam izbūvēta 24 metrus plata galvenā skatuve, kā arī 16 unikāli, TAIT izstrādāti Rollio ekrāni, kas izvietoti visapkārt skatītājiem. To visu papildinās neskaitāmi lidojoši objekti un pārsteidzoši lāzeru efekti, kas divas ar pusi stundas garā pasākuma laikā ikvienu apmeklētāju ievelk pārsteidzoši iedarbīgā skaņu un gaismu pasaulē, kurā mūžam aktuālo dziesmu teksti pauž nesaudzīgu, bet pārliecinošu manifestāciju par mūsdienās notiekošajiem politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem.

