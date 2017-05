Priekšnesums Daugavas krastā 21. jūnijā būs "Foo Fighters" vienīgā uzstāšanās Baltijā. Šova viesi būs Eiropas vadošo festivālu galvenās skatuves cienīgi mākslinieki - britu grupa "Biffy Clyro" un ASV/Lielbritānijas duets "The Kills".

"Foo Fighters" vairāk nekā 20 gadus ilgās karjeras laikā pārliecinoši nostiprinājušies rokmūzikas virsotnē, kļūstot par vienu no labākajām koncertgrupām pasaulē un pieprasītākajiem festivālu māksliniekiem. Grupas kontā ir 11 prestižās "Grammy" balvas.

Deivs Grols (Dave Grohl), Teilors Hovkins (Taylor Hawkins), Neits Mendels (Nate Mendel), Kriss Šiflets (Chris Shiflett) un Pets Smīrs (Pat Smear) sola enerģijas pilnu, episku koncerts, kura laikā izskanēs tādi "Foo Fighters" grāvēji kā "The Pretender", "Best Of You", "All My Life", "My Hero", "Learn To Fly" un daudzi citi.

"Biffy Clyro" popularitāte pēdējo gadu laikā sasniegusi milzu apmērus. Skotijas trio šovi daudzviet Eiropā ir izpārdoti. Katru koncertu "Biffy Clyro" dalībnieki uz skatuves kāpj kailiem torsiem. Kā grupas uzstāšanos raksturo rīkotaji FBI, koncertos atmosfēra parasti ir "tā uzkarsēta, ka nāksies ķert gaisa vēsmas virs pūļa galvām, lai atvēsinātos".

"The Kills" pastāvīgi uzturējuši hipsterīgu antizvaigžņu imidžu. Tas gan viņiem nav traucējis regulāri atrasties britu singlu topa vadošajās pozīcijās ar savām dziesmām. Šogad grupa spoži pieteica atgriešanos, laižot klajā piekto studijas albumu "Ash & Ice".

Kā pirmā 21. jūnija vakarā klātesošos Daugavas krastā izklaidēs šobrīd aktuālākā Igaunijas koncertgrupa – "Elephants From Neptune".

Skatuves priekšā būs īpaša fanu zona, cena biļetei fanu zonā – 99 eiro. Pieejamas arī VIP biļetes, kuras nodrošinās automašīnas stāvvietu, atsevišķu ieeju pasākuma norises vietā, sēdvietu tribīnē zem jumta, atsevišķu bāru un WC, kā arī ieeju fanu zonā. VIP biļetes cena - 199 eiro. Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Tuvojoties norisei cena pieaugs.