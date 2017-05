Mūziķis dzimis Liepājā, mācījies Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. Savas karjeras laikā Marhilevičs spēlējis vairākās grupās, tai skaitā – "Liepājas brāļi", "Inversija", "Opus" un "Remix". Mākslinieks izdevis studijas albumus "Marhils un draugi", "Tikai tā", "Tobāgo!", "Gaismas atgriešanās", kā arī ir autors daudzām slavenām kompozīcijām – "Dzeltenās kurpes", "Vai tu mani dzirdi", "Lūgums" (Ārijas Elksnes vārdi) – dziesma, ar kuru dziedātāja Mirdza Zīvere uzvarēja 1984. gada "Mikrofona" aptaujā. Tāpat Uldis Marhilevičs ir arī mūzikas autors filmām "Rīgas gambīts", "Zīļuks" un "Sārtulis".

Uldis Marhilevičs ticis nominēts Nacionālā kino balvai "Lielais Kristaps" kategorijā "Labākais komponists", savukārt 2002. gada "Spēlmaņu naktī" par mūziku izrādei "Tobāgo!" viņš saņēma balvu kā labākais mūzikas autors dramatiskajā teātrī.

Savu jubileju komponists šonedēļ svin ar trim izpārdotiem jubilejas koncertiem Rīgā, Cēsīs un Liepājā, bet sākot ar 7. jūliju viņš kopā ar traģikomiskās dziesmuspēles "Tobāgo!" radošo komandu apceļos Latvijas pilsētu estrādes.

""Tobāgo!" ir viens no mīļākajiem un arī viens no dārgākajiem darbiem manā daiļradē, jo tas saistīts ar manu dzimto pusi – Kurzemi, turklāt tas noteikti ir viens no skaistākajiem un arī skumjākajiem latviešu tautas likteņstāstiem," stāsta jubilārs. "Šīs vasaras izrādes būs arī mana sena sapņa piepildījums, jo visu mūžu esmu gribējis būt aktieris, un šajā iestudējumā esmu ticis pie Stāstnieka lomas, tāpēc varēšu izrādēs ne tikai piespēlēt mūziku, bet arī izspēlēties kā aktieris," piebilst komponists, aicinot uz režisora Valda Liepiņa iestudēto izrādi.

Dziesmuspēles "Tobāgo!" izrādes notiks no 7. jīlija līdz 27. oktobrim. Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Rezervācija grupām pa tālruni +371 29131548.