Kinoteātra "Splendid Palace" 95. jubilejas gada programmā 15. maijā pulksten 19.00 uz lielā ekrāna varēs noskatīties Džuzepes Verdi operas "Simons Bokanegra" tiešraides ierakstu no Vīnes Valsts operas. Amēlijas lomā būs talantīgā latviešu operdziedātāja Marina Rebeka, portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.

Džuzepes Verdi opera "Simons Bokanegra" ir uzrakstīta 1843. gadā, pirmizrāde notikusi 1857. gada 12. martā Venēcijā. Otrā operas versija uzvesta 1881. gadā Milānā, un tieši jaunajā redakcijā opera uzsāka savu lielo triumfa gājienu pasaules opernamos.

Operas darbība risinās 15. gadsimtā Dženovā, tās pamatā – cīņa ne tikai par varu, bet arī mīļoto sievieti. Opera ir dramatiska, dinamiska, temperamentīga un tā ir pārpilna spēcīgas muzikālas kaisles.

Iestudējumā piedalās Tomass Hempsons, Dmitrijs Beloseļskis, Frančesko Meli un Marina Rebeka – Amēlijas Grimaldi lomā.

Latviešu soprāns Marina Rebeka ir atzīta par vienu no izcilākajām mūsu laika dziedātājām. Viņas sniegums Violetas lomā Verdi operā "Traviata" tiek uzskatīts par ikonisku, un viņa bieži tiek dēvēta par savas paaudzes vadošo Rosīni un Mocarta lomu interpreti.

"Debija Amēlijas Grimaldi lomā man ir sen gaidīta. Tas ir vēl viens no liriski dramatiskiem Verdi tēliem kas man ir ļoti tuvs. Protams, šis iestudējums ir diezgan riskants, jo tik liela opera man jāsagatavo nedēļas laikā. Neskatoties uz to, es ar nepacietību gaidu savu atgriešanos Vīnē uz vienas no manām vismīļākajām skatuvēm un pie vienas no manām vismīļākajām publikām. Jo sevišķi man ir prieks, ka šīs izrādes translācija būs skatāma arī manā dzimtenē – Latvijā, kur mani vienmēr mīl, atbalsta un gaida. Gribu pateikties mūsu publikai par šo mīlestību un ceru, ka jums patiks šis iestudējums un opera," saka Marina Rebeka.

Biļetes pieejamas kinoteātra "Splendid Palace" kasē vai internetā.