Divi seniori izlavījušies no veco ļaužu pansionāta 3. augustā, lai savu piektdienas nakti pavadītu Vācijā notiekošajā smagās mūzikas festivālā “Wacken Open Air”, ziņo ārvalstu mediji.

Vācu medijs “Deutsche Welle” ziņo, ka pansionāts kontaktējās ar policiju līdz ar vīriešu pazušanas konstatēšanu. Vīrieši tika atrasti festivāla teritorijā ap pulksten 3 naktī, un policijas pārstāvji seniorus raksturoja kā “samulsušus”. Abi vīrieši nevēlējās pamest festivāla teritoriju, tomēr viņi tika nogādāti atpakaļ pansionātā.

Policijas pārstāvis vācu medijam “Norddeutscher Rundfunk” stāstīja, ka bija acīm redzams, ka vīrieši festivālu izbaudīja. “Wacken Open Air” tiek dēvēts par nozīmīgāko smagās mūzikas festivālu pasaulē. Līdzās abiem senioriem, festivālu apmeklēja 75 000 metāla mūzikas fanu.

Jau iepriekš ziņots, ka šogad festivāls notika no 2. līdz 5. augustam, uz tā skatuvēm kāpa "Danzing", "Judas Priest", "Hatebreed", "In Flames", "Arch Enemy", "Nightwish", "Sepultura", "Children of Bodom", "Mr. Big" un citi mākslinieki.