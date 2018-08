Vācijas policija precizējusi ziņu par diviem senioriem, kuri izbēguši no pansionāta un slepus devušies uz smagās mūzikas festivālu "Wacken Open Air", kas notika aizvadītajā nedēļas nogalē. Ziņa par lustīgajiem vācu pensionāriem pēc "Deutsche Welle" publikācijas aplidoja visu pasauli, tomēr nu policija atklājusi, ka bēgļi nemaz nav seniori, turklāt devušies izklaidēties nevis uz ietekmīgo metālistu saietu, bet gan uz Vakenas pilsētiņu.

Jaunajā policijas paziņojumā, ko publicējuši Vācijas mediji, teikts, ka vīrieši ir 58 un 59 gadus veci. Tie pametuši atveseļošanās namu cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām. Turklāt nav devušies uz "Wacken Open Air", bet uz Vakenas pilsētiņu.

Policijas paziņojumā teikts, ka abiem vīriešiem ir garīga rakstura veselības problēmas, turklāt Vakenā abi lietojuši alkoholiskus dzērienus. Policija bēgļus atradusi "bezpalīdzīgā stāvoklī". Tad arī abi vispirms aizvesti uz festivāla apmeklētājiem domāto mediķu telti. Tā radies pārpratums ar stāstu par pensionāru slepeno festivāla apmeklējumu.

Jau ziņots, ka pasaulē lielākais smagās mūzikas festivāls "Wacken Open Air" Vācijā notika no 2. līdz 5. augustam. Šogad uz festivāla skatuvēm kāpa grupas "Judas Priest", "Hatebreed", "Danzig", "In Flames" un "Running Wild". Kā vēsta "Deutsche Welle", šogad to apmeklējuši ap 75 000 cilvēku.