Burtnieku novadā, Valmiermuižā, sestdien, 10. jūnijā, noticis vasaras saulgriežu ieskandināšanas pasākums – postfolkloras festivāls "Saulgriezis / Sviests 2017", pulcējot gan mūziķus, gan amatniekus gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Priekšpusdienā Valmiermuižas vārtus viesiem vēra Latvijas mājražotāju labumu tirdziņš "Ar Gardu muti Valmiermuižā". Līdztekus andelēm klātesošos priecēja folkloras programma, kur latviešu tradīcijas ierādīja "Teikas muzikanti", folkloras kopa "Ore" un "Skandinieki". Skanīgu pārsteigumu sagādāja krāšņais sāmu joiku koris "Dimitri Joavku" no Norvēģijas. Visi apmeklētāji varēja piedalīties dažādas meistarnīcas, lai zinošu meistaru vadībā iepazītu latviešiem nozīmīgas dzīvesziņas: maizes cepšanu pašdarinātā krāsnī, celošanu un aušanu, siera siešanu, kroņu un pušķojumu darināšu, loku šaušanu. Pacietīgākajiem bija iespējams iepazīt pat kokles grebšanu, bet drosmīgākie izmantoja iespēju apmeklēt pirti.

Šogad, ieskandinot vasaras saulgriežus, tika prezentēta izdevniecības "Lauska" izdotā izlase "Sviests". Koncertā uz "Sviesta" skatuves uzstājās "Tautumeitas", Elza Rozentāle un etnodžeza grupa "Bur Mani", neozombiju-postfolka duets no Igaunijas "Puuluup" un trio "Pekko Käppi & K:H:H:L" no Somijas, kā arī viens no pirmajiem šīs vasaras dūdu un bungu grupas "Auļi" koncertiem Vidzemē. Naktī lustīgus dančus spēlēja "Māsas Dimantas & Cēsu medību kolektīva cepurīšu orķestris".

Īsi pirms pusnakts festivāla centrālajā laukumā "Skandenieku" spēka dziesmu pavadībā tika aizdegta trīs metrus augsta skulptūra – "Uguns saule".