2018. gads ir tikko sācies un jau piedāvā mums piedāvās sarežģītas izvēles, vismaz muzikālajā ziņā. Taču nevar noliegt, ka šīs izvēles ir visai patīkamas – milzīgi arēnas šovi, brīvdabas rokenrols un mazāka izmēra koncertzāļu piedāvājums izvēlīgajiem. Koncertu rīkotāji izziņo vienu skaļu vārdu aiz otra. Tiem pretī savus trumpjus izspēlē vietējie – šogad ar pieciem lielkoncertiem Latvijā savus klausītājus iepriecina "Prāta vētra". Tāpat savas programmas slīpē pašmāju festivāli, gatavojot ne vienu vien pārsteigumu.

Līdz šim izziņoto koncertu piedāvājumā skatoties, redzams, ka 2018. gadā tiksim lutināti ar īpaši daudz vecmeistariem – Latvijā uzstāsies gan grandi "Depeche Mode" un "A-ha", gan elektroniskās mūzikas pamatu pamats "Kraftwerk", gan Niks Keivs un "The Bad Seeds, tāpat vēsturisku koncertu Rīgā sniegs viens no "Pink Floyd" dibinātājiem Rodžers Voters. Arī stilīgāko aktualitāšu mednieki nepaliks bešā – Rīgā uzstāsies gan savdabīgais Ghostpoet, gan radiohita "Stolen Dance" autori no dueta "Milky Chance". Īsts pārbaudījums melomāniem būs februāris, kad viens aiz otra vai pat vienlaicīgi notiks septiņi lieli koncerti. Piedāvājam 10 līdz šim izziņoto pop un rokmūzikas koncertu sarakstu, ko būtu vērts apmeklēt 2018. gadā.