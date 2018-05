No 25. līdz 27. maijam bijušajā VEF rūpnīcas ēkā, Brīvības gatve 214U, notiks starptautisks elektroniskās mūzikas festivāls "Under Festival", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Pasākuma laikā uz vairākām skatuvēm uzstāsies ne tikai latviešu elektroniskās mūzikas mākslinieki, bet arī ārzemju mūziķi no Vācijas, Lielbritānijas, Francijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un Honkongas.

Festivāla galvenais mākslinieks būs slavenās vācu elektroniskās grupas "Moderat" līderis – mūziķis Appart, tāpat VEF teritorijā uzstāsies Byetone no Vācijas, Ishome no Krievijas un Antigone no Francijas.

Festivālā uzstāsies arī Francois X no Francijas, Charch no Vācijas, lietuviešu mākslinieki Kameu, Jon, igauņi Artur Laats, Katja Adrikova, EQ, kā arī MNTHA, Kashuks, Ksenia Kamikaza, Kodek, Taran&Lomov, VZ, Nina Eletrichka, Podruga, DJ Sairam no Latvijas un daudzi citi.

Festivāla īpašais viesis būs andergraunda leģenda - Aleksandrs Mališs, kurš festivāla teritorijā radīs jaunu grafiti šedevru. Savu grafiti būs iespēja zīmēt arī pasākuma apmeklētājiem.

"Norises vieta nav nejauši izvēlēta – VEF – ir arhitektūras pērle, kas 100% atspoguļo festivāla stilu un dvēseli," pauž pasākuma organizators Grigorijs Akimovs, "VEF rūpnīca ir Rīgas kultūrvēsturiskais mantojums, kas kalpo par sava veida atskaites punktu tam, kāpēc festivāls ir aizsācies tieši šeit. Jo būtībā Rīga ir elektroniskās mūzikas kustības pirmatklājēja – vieta, kur sāka veidoties elektroniskās mūzikas vēsture, vārti, pa kuriem elektroniskā mūzika no Rietumiem ieplūda Austrumos. Tieši tāpēc elektroniskās mūzikas festivāls "Under" tik ļoti respektē un cildina andergraunda kustību un apziņas brīvību, kuras garu Rīga ir iekodējusi savā DNS. Mūsu pilsēta neapšaubāmi ir tā vērta, lai par to runātu starptautiskā mērogā."

Plašāka informācija par festivālu – www.underfestival.com.