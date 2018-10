24. novembrī Ventspilī, teātra namā "Jūras vārti" savu pirmo un vienīgo koncertu Latvijā sniegs izcilais un viens no pasaulē šobrīd pazīstamākajiem perkusiju ansambļiem – kvartets "Sō Percussion" no Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Ar savām novatoriskajām un oriģināli veidotajām dažādu žanru koncertprogrammām, pārsteidzošām mūsdienu klasikas interpretācijām un, kā rakstījis žurnāls "The New Yorker", "uzmundrinošu anarhijas un precizitātes sajaukumu, ar stingrību un jucekli" "Sō Percussion" ir pārrakstījuši perkusiju ansambļa noteikumus un lomu mūsdienu mūzikā. Kā uzsver rīkotāji, nebūs pārspīlēts, sakot, ka kvartets ir viena no spilgtākajām parādībām 21. gadsimta mūzikā vispār.

"Ja perkusionisti ir, kā citviet runā, jaunie virtuozitātes karaļvalsts prinči, tad šie četri Jēlas absolventi no Bruklinas ar tērauda plaukstu locītavām šos kroņus valkā ar pārliecību," par Ēriku Čā Bīču (Eric Cha-Beach), Džošu Kvilenu (Josh Quillen), Ādamu Slivinski (Adam Sliwinski) un Džeisonu Troitingu (Jason Treuting) kādā recenzijā rakstījis "The Financial Times". Ir grūti tam nepiekrist, vērojot mūziķu ikdienu un līdz šim paveikto. Ierakstīti vairāk nekā 20 albumi, koncerti sniegti Kārnegī zālē, Linkolna centrā, Volta Disneja koncertzālē, Bārbikenā, regulāri atskaņojot ievērojamāko 20. un 21. gadsimta skaņražu darbus, tostarp tieši "Sō Percussion" radītos. No Stīva Reiha (Steve Reich) opusa "Bungošana/ Drumming" līdz kulta rokgrupas "The National" līdera Braisa Deznera (Bryce Dessner) "Mūzika koka un stīgu instrumentiem", atpakaļ pie "Bang On A Can" dibinātājiem Džūlijas Volfas (Julia Wolfe) un Deivida Lenga (David Lang), tālāk pie Vīdžeja Aijera (Vijay Iyer), Kerolainas Šovas (Caroline Shaw), Anželikas Negronas (Angélica Negrón) un citiem jaunākās paaudzes komponistiem.

Šo visu un citu autoru darbi ir kvarteta koncertprogrammu piedurknē. Turklāt, intensīvajā radošajā darbībā mūziķi piedalās Barda Mūzikas koledžas-konservatorijas sitamo instrumentu nodaļas vadīšanā.

Kad 1999. gadā ansamblis tika dibināts, tāpat kā jebkuram citam, tam bija vajadzīgs vārds. Kā pirmos pēc padoma iztaujājuši draugus un paziņas, mūziķi pieķērās Džeisona māsas Dženīzes priekšlikumam. Ilgstoši dzīvojusi Japānā un vairāk nekā 20 gadus strādājusi par tulci, viņa pieķērās salikteņa "ensou" otrajai zilbei japāņu valodā. Turklāt, šī zilbe – "sou" – pati par sevi nozīmē "spēlēt kādu instrumentu" un var tikt tulkota arī kā "būt veiksmīgam", "nospraust mērķi un doties uz priekšu" vai "dāvināt dieviem, vadonim". Galu galā, zilbes atveids hieroglifos ir reizē atsperīgs un trausls, un izrunāta tā ir smalka, noslēpumaina un atmiņā paliekoša.

"So Percussion" ir kas vairāk par četru domubiedru apvienību mūzikā. Ansamblis ir vieta, kurā satiekas sen zināmais ar laikmetīgo, komponisti ar klausītājiem, un kur ieceres kļūst par prasmēm. Kvarteta pirmais un vienīgais koncerts Latvijā novembra nogalē Ventspilī būs iespēja katram pašam ne tikai klātienē piedzīvot ievērojama laikmetīgās mūzikas kolektīva priekšnesumu, bet kaut uz vakaru kļūt par ceļabiedriem mūziķu misijā – ar savu māksliniecisko darbību, pirmkārt, kalpot saviem klausītājiem un mijiedarboties ar tiem.

Biļetes uz "Sō Percussion" koncertu teātra namā "Jūras vārti" nopērkamas gan t/ n "Jūras vārti" kasē, gan "Biļešu serviss" kasēs un internetā.