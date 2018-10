Šī šogad ir jau otrā "Very Cool People" turneja ārpus Latvijas. Tajā grupa dodas vēl ar albuma "Heya Some Kind Of Fish! We Don't Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas" muzikālo materiālu, taču piedāvās koncertos arī dažas februārī gaidāmā nākamā albuma kompozīcijas. Viena dziesma būšot pat no 2020. gadā ieplānotā aiznākamā albuma.

Ar šādu atjaunināto programmu ikvienam būs iespēja iepazīties Ungārijas un Rumānijas turnejas iesildīšanās koncertos jau 1. novembrī pulksten 19 "Shot Cafe", kas atrodas Torņa ielā 4, Rīgā, un 3. novembrī arīdzan pulksten 19 Babtynas-Žemaitkiemis muižā, kas atrodas 30 kilometru attālumā no Kauņas un 250 kilometru attālumā no Rīgas. GPS koordinātas muižai: 55.066033, 23.79128.

Ungārijā VCP sniegs divus koncertus – 5. novembrī kempingā "Babel Camp" Balatona ezera kūrortpilsētā Balatonboglārā, kas tiek dēvēta arī par šā reģiona Vīna pilsētu, un 6. novembrī vienā no Ungārijas galvaspilsētas Budapeštas muzikāli aktīvākajām koncertvietām "Szimpla Kert".

Turneja turpināsies Rumānijā, kur gaidāmi pieci koncerti. VCP tajos dalīs skatuvi ar savu Rumānijas analogu - atraktīvo rumāņu džezfanka grupu "FUNKorporation". 7. novembrī koncerts notiks "Atelier Cafe" Klužā-Napokā, 8. novembrī – "Jazz & Blues Club" Targumarešā, 9. novembrī – klubā "Gravel Room" Satu Marē, 10. novembrī - klubā "Moszkva" Oradjā, bet 11. novembrī – "Reflektor Venue" Timišoarā. Koncerti Rumānijā notiks sadarbībā ar aģentūru "Stairway Booking" un grupa "Very Cool People" pateicas Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai "Ārvalstu koncertturneju un neakadēmiskās mūzikas festivālu atbalsts".

Uz Ungāriju un Rumāniju grupa brauks šādā sastāvā: Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Artūrs Sebris (baritonsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Vitkus (taustiņi), Jānis Olekšs (bass) un Harijs Gūtmanis (bungas).

Šogad VCP pirmoreiz devās arī septiņu koncertu turnejā pa Dienvikoreju. Tās laikā grupa pat pamanījās uzstādīt rekordu vienā no lielākajiem Korejas festivāliem "ACC World Music Festival", pārdodot visvairāk CD, vinila plates un savus suvenīrus no visiem šā gada pasākuma dalībniekiem, kas bija ieradušies teju no visas pasaules. Grupa nesen tika nominēta arī svarīgākajam Eiropas jaunās mūzikas iekštelpu festivālam-konferencei "Eurosonic Noorderslag", kas norisināsies nākamā gada janvārī Groningenā, Nīderlandē.

"Very Cool People" ir viena no aktīvākajām un atraktīvākajām Latvijas fankmūzikas grupām, kas cenšas diezgan sarežģītu un nopietnu mūziku padarīt viegli uztveramu un saprotamu ikvienam. VCP spēlē oriģinālmūziku, iekļaujot dažādus jazz, funk, soul, klezmer, rock un hip-hop mūzikas elementus.

VCP līdz šim laiduši klajā četrus albumus, kas visi tikuši nominēti Latvijas Mūzikas Ierakstu gada balvai: "Very Cool People" (2009), "Cruising in the Trolley" (2012) "Funkology" (2015) un "Heya Some Kind Of Fish! We Don't Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas" (2017).