Viena no labākajām Latvijas un arī Baltijas džezfanka grupām " Very Cool People " 30. aprīlī plkst. 19.00 bezmaksas koncertā "Rīga TV24" studijā, Blaumaņa ielā 24, prezentēs savu jauno albumu "Heya Some Kind Of Fish! We Don't Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis.