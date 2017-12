Džezfanka grupa " Very Cool People " 8. decembrī laidīs klajā jaunāko albumu "Heya Some Kind Of Fish! We Don't Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas" vinila formātā, kas pulksten 15.00 tiks prezentēta jaunajā "Mikrofona" salonā t/c "Spice", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Plates prezentācijas pasākumā notiks arīdzan koncerts, pēc kura grupas dalībnieki sniegs autogrāfus.

Albums "Heya Some Kind Of Fish…" kompaktdiska formātā tika prezentēts Starptautiskajā džeza dienā šā gada 30. aprīlī. Šis ir grupas pirmais albums, kas tiks izdots arī vinilā. Māsterversija veidota speciāli šim formātam un to paveicis Don Grossinger no Ņujorkas, kurš specializējies šajā jomā un strādājis pat ar Mailzu Deivisu, Lū Rīdu, "Pink Floyd" un citu slavenu mākslinieku ierakstiem.

Albumu miksējis Džons EVanss un darbs paveikts ar vintāžas "Quad 8 Pacifica" konsoli "Brick Hill Studio" Orleānā, Masačūsetsas štatā, ASV. "Heya Some Kind Of Fish…" ierakstīts 2016. gada vasarā "Sound Division Studio" Rīgā un tā skaņu inženieris ir Ivars Ozols. Ieraksts apzināti veikts kā vecajos labajos laikos – visiem spēlējot kopā vienā telpā, kas rada dzīvu muzikālā materiāla sajūtu. Tas uzreiz darīts ar domu izdot albumu arī vinila platē un nu šis ilgi gaidītais brīdis "Very Cool People" dzīvē ir klāt!

Katrai "Heya Some Kind Of Fish!" platei būs pievienots unikāls lejupielādes kods, kā arī dažos eksemplāros būs ieliktas pārsteiguma dāvaniņas no grupas dalībniekiem. Plate tiks izdota 300 eksemplāros. Prezentācijas laikā plate būs nopērkama par īpašu cenu.

"Heya Some Kind Of Fish…" iekļautie skaņdarbi ir simbioze starp dažādiem un grupas mūziķu skatījumā diezgan radnieciskiem mūzikas stiliem – fanku, klezmeru, balkānu, latviešu tautas un džeza mūziku. Albumā iekļautas astoņas jaunas kompozīcijas un no jauna lielākam sastāvam ar pūšamo instrumentu sekciju pāraranžēts jau labi zināmais skaņdarbs "Hugo", kas līdz šim dīvainā kārtā palicis ārpus grupas albumiem.

"Heya Some Kind Of Fish…" ierakstā piedalījušies: Oskars Ozoliņš – trompete, Māris Jēkabsons – tenorsaksofons, Laura Rozenberga – trombons, Kristaps Ļubovs – baritonsaksofons, Elvijs Grafcovs – ģitāra, Māris Vitkus – ērģeles un "Rhodes" sintezators, Valters Sprūdžs – bass, Andris Buiķis – bungas.

Vizuālo noformējumu veidojis Londonā dzīvojošais latviešu mākslinieks Gatis Pakalns, kurš radījis arī grupas pirmā albuma vāka dizainu.

Šis ir jau ceturtais "Very Cool People" albums. 2009. gada jūnijā izdots debijas disks ar tādu pašu nosaukumu "Very Cool People", 2012. gadā grupa laida klajā studijas albumu "Cruising In The Trolley", bet 2015. gada septembrī dienas gaismu ieraudzīja koncertalbums "Funkology", kurā piedalās arī viesmākslinieki: Kristīne Prauliņa, Evilena Protektore, Ralfs Eilands, Dinara Rudan, Oskars Stolse-Semerovs, Aija Vītoliņa un Jānis Stībelis.

Gan iepriekšējie, gan jaunais albums pieejami digitālajos servisos "Apple Music", "Spotify", "Deezer", "Bandcamp", kā arī kompaktdiska un nu jau arī vinila formātā.