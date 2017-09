Britu popmūzikas veterāns Toms Džonss (Tom Jones) atcēlis savu ASV turneju veselības problēmu dēļ, vēsta ārvalstu mediji.

77 gadus vecais dziedātājs turneju atcēlis pēc ārstu ieteikuma. Oficiālais paziņojums publicēts viņa "Twitter" profilā. Sīkāki paskaidrojumi par Toma Džonsa veselības stāvokli netiek sniegti.

Hitu "Delilah" un 'Sex Bomb" izpildītājs plānoja savu ASV turneju sākt 6. septembrī Betlēmē, Pensilvānijā.

Kā solīts oficiālajā paziņojumā, turnejas koncerti tiks pārcelti uz 2018. gada maiju un jūniju. Dziedātājs arī sūta atvainošanos saviem faniem.

Toms Džonss (1940) ir viens no ilglaicīgākajām un noturīgākajām britu popmūzikas vērtībām. Sācis savu karjeru jau 60. gadu vidū, viņš nav zaudējis aktualitāti arī šodien. Starp dziedātāja lielākajiem hitiem ir dziesmas "It's Not Unusual", "What's New Pussycat", "Green, Green Grass of Home", "She's a Lady", "Kiss" un jau pieminētās "Delilah" un "Sex Bomb".

1966. gadā Toms Džonss saņēma "Grammy" balvu kā labākais jaunais mākslinieks, bet vairāk nekā 50 gadus garās karjeras laikā viņš saņēmis gan MTV video mūzikas balvu (1989), gan BRIT balvu kā labākais dziedātājs (2000). Tāpat BRIT balva viņam piešķirta par mūža ieguldījumu (2003). 2006. gadā karaliene Elizabete II uzņēma Tomu Džonsu bruņinieka kārtā.