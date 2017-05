Sezonas atklāšanas koncertā Šimkus atskaņos Džordža Geršvina otro rapsodiju. Skaņdarbs klavierēm un orķestrim ir reti atskaņots komponista meistardarbs, kas pašam Geršvinam bijis ļoti tuvs: "Attiecībā uz mūzikas formu un instrumentāciju, tas ir labākais, ko es esmu uzrakstījis," par šo skaņdarbu izteicies pats Džordžs Gēršvins. Sākotnēji rapsodija komponēta filmai "Delicious" un tās pirmais nosaukums bija "Manhetenas rapsodija", taču Geršvins drīz vien rapsodiju pārstrādāja par izvērstu un patstāvīgu skaņdarbu.

Koncertā piedalīsies arī Maestro Raimonds Pauls, Latvijas Radio bigbends, pianists Harijs Bašs, jaunais un talantīgais pianists Andrejs Feldmanis, dziedātāja Dināra Rudāne, kā arī Jūrmalas festivāla orķestris diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā.

Vasaras sezonas atklāšanas koncertā tiks prezentēts arī jaunais Dzintaru koncertzāles "Steinway & Sons" koncertflīģelis, kas iegādāts ar Borisa un Ināras Teterevu fonda un Jūrmalas pilsētas atbalstu un ir paredzēts lietošanai tikai vēsturiskajā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Šis būs vienīgais koncerts, kurā jaunais koncertflīģelis būs redzams un dzirdams uz Dzintaru koncertzāles Lielās zāles skatuves.

Tieši Vestards Šimkus, aprīļa sākumā Hamburgā, "Steinway & Sons" rūpnīcā izvēlējās jauno Dzintaru koncertzāles koncertflīģeli. Atceroties šo notikumu viņš saka: "Tas nebija viegls uzdevums izvēlēties vienu no astoņiem "Steinway & Sons" visaugstākās kvalitātes instrumentiem. Jau vairāk nekā gadsimtu šā uzņēmuma klavieres uzskata par "izcilības standartu", un šoreiz, iemēģinot visjaunākos "Steinway & Sons" rūpnīcā nupat tapušos eksemplārus, secināju, ka arī šī izcilība līdz ar minētā uzņēmuma klavierbūves meistaru uzkrāto pieredzi ir sasniegusi vēl nepieredzētus augstumus. Flīģelis, kuru izvēlējos ir apveltīts ne tikai ar perfekti izstrādātu mehāniku, bet arī ar īpaši garu, izteiksmīgu, spilgtu un virstoņiem bagātu skaņu, kuru patiešām var nodēvēt par "dziedošu". No sirds priecājos, ka klausītāji Dzintaru koncertzāles augstvērtīgajā akustikā turpmāk pastāvīgi varēs izbaudīt to, kā tur skan jaunais un šai zālei ideāli piemērotais "Steinway & Sons" koncertflīģelis."

Jaunā "Steinway & Sons" koncertflīģeļa iegāde ir daļa no plašākas sadarbības starp Dzintaru koncertzāli, Jūrmalas pilsētu un Borisa un Ināras Teterevu fondu, kas iesākās ar latviešu dekoratīvās mākslas meistara Anša Cīruļa sienu gleznojumu izgaismošanu vēsturiskās Dzintaru koncertzāles vestibilā 2016. gada novembrī un tai sekojošo leģendārā latviešu diriģenta Marisa Jansona tēva, Arvīda Jansona, skulptūras izveidi un uzstādīšanu vēsturiskās Dzintaru koncertzāles Dienvidu galerijā. Šai sadarbībai ir kultūrvēsturiska, mākslinieciska un izglītojoša nozīme, jo izveidotie mākslas objekti kalpos par iedvesmu mākslas un mūzikas cienītājiem, tūristiem un ikvienam koncertzāles apmeklētājam.

Biļetes uz šo un citiem Dzintaru koncertzāles koncertiem var iegādāties visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.