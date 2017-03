Stāstītāja lomā iejutīsies Latvijas Nacionālā teātra aktieris Kristaps Ķeselis. Režisors Dmitrijs Petrenko.

Komponists Arturs Maskats stāsta: "Spīķeru koncertzāles jaunais flīģelis "Boston" pieder pie slavenās firmas "Steinway&Sons" flīģeļu "ģimenes". Šim konkrētajam instrumentam raksturīga īpaši smalka, dzidra un izkopta skaņa, un tas labi piemērots kamermūzikai un klaviermūzikas vakariem. Cerēsim, ka jaunais koncertinstruments būs lielisks palīgs jaunajiem māksliniekiem, kuri var uzsākt savu radošo ceļu mūzikā Spīķeru koncertzāles pasākumos."

Pasaulslavenais itāļu rakstnieks un diplomētais filozofs Alesandro Bariko (1958), kurš pēta stikla pilis, zīdu un Homēru, jaunībā daudz domājis par mūziku un par to rakstījis grāmatas. Viņam patīk prātulu mežģīnes un aplūkojamā objekta attīrīšana no triviāliem pieņēmumiem. Grāmata "Novecento" ir stāsts par neparasta mūziķa likteni, kurš izaudzis uz kuģa, nekad no tā nenokāpjot uz sauszemes. Viņš spēlē klavieres tā, kā neviens pirms viņa to nav darījis. Cilvēki no visas pasaules meklē iespēju dzirdēt šo klavierspēles ģēniju, bet, lai klausītos viņa spēlē, ir jādodas ceļojumā pāri okeānam.

Biļetes uz koncertuzvedumu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.