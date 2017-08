No festivāla norises vietas "Grant Park" evakuēti festivāla apmeklētāji, jo tuvojusies spēcīga vētra un sācies negaiss.

Vairāki festivāla mākslinieki pārtraukti koncerta vidū, starp tiem arī pirmā vakara galvenie mākslinieki – dziedātāja Lorde un britu rokmūzikas grandi no grupas "Muse".

"Muse" dalībnieki pauduši nožēlu par notikušo savā oficiālajā "Instagram" kontā un sola atgriezties Čikāgā cik ātri vien tas būs iespējams. Tāpat grupas dalībnieki saka paldies visiem faniem, kuri nenobijās no sliktajiem laikapstākļiem un bija ieradušies uz koncertu.

So @muse just performed in pouring down rain. Then Matt Bellamy said they had to leave. #Lollapalooza pic.twitter.com/K9b0adOZs8 — Dead Eyes (@DeadEyes105) August 4, 2017

Kā liecina "Muse" fanu publicētais video, publika skaļi paudusi savu neapmierinātību par koncerta pārtraukšanu un labu brīdi atteikusies pamest festivāla teritoriju.

The park is demanding evacuation and the crowd is demanding Muse/refusing to leave on #Periscope : #Lollapalooza https://t.co/fG1AK4GcUJ — Muse Fans USA (@MuseFansUSA) August 4, 2017

Tāpat pēc pāris dziesmu nodziedāšanas koncerts bija jāpārtrauc jaunajai popzvaizgnei Lordei, kura nekavējoties savā "Twitter" kontā paziņojusi, ka par šādu festivāla rīkotāju lēmumu jūtas sagrauta, jo bija plānojusi iespaidīgu šovu. Tāpat dziedātāja raksta, ka meklē iespējas uzstāties kādā klubā, tomēr uzskata, ka fani ir pelnījuši šovu visā tā krāšņumā.

they've told us we can't play. i had the most spectacular show planned for you and i PROMISE i will come back to play it as soon as i can 💔

— Lorde (@lorde) August 4, 2017