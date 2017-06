21. jūnijā Lucavsalā notiks viens no vērienīgākajiem šīs vasaras koncertdzīves notikumiem Latvijā – ar vienīgo koncertu Baltijā Rīgā uzstāsies amerikāņu rokgrupa " Foo Fighters ". Dienu pirms koncerta portālam "Delfi" ir iespēja ielūkoties koncerta teritorijā un novērtēt tur īpaši koncertam uzbūvēto skatuvi.

Rīgā grupa ieradusies no koncerta Somijā, bet nākamais koncerts plānots 24. jūnijā Glastonberijas festivālā, kur "Foo Fighters" uzstāsies kā vieni no galvenajiem māksliniekiem.

Koncerta teritorija apmeklētājiem 21. jūnijā būs atvērta no plkst. 16.00. Pirmā uz skatuves plkst. 18.30 sāks muzicēt igauņu grupa "Elephants From Neptune", vakaru plkst. 19.30 turpinās duets "The Kills", bet plkst. 20.30 uz skatuves kāps britu grupa "Biffy Clyro".Vakara galveno mākslinieku – grupas "Foo Fighters" – uzstāšanās sāksies plkst. 22.00.