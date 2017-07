No trešdienas, 12. jūlija, koncertzālē "Palladium" Rīgā iespējams apmainīt "Positivus" festivāla trīs dienu biļeti pret aproci, lai, sākoties pasākumam, nebūtu rūpes par stāvēšanu garas rindās pie festivāla ieejas. Kā viens no pirmajiem faniem pie savas aproces tika autosportists Reinis Nitišs, kurš uz "Palladium" koncertzāli ieradās ar savu sacīkšu auto.

No 12. līdz 14. jūlijam Rīgā pret aprocēm samainīt varēs tikai festivāla trīs dienu ieejas biļetes. Vienas dienas biļetes, divu dienu biļetes un VIP biļetes pret festivāla aprocēm būs iespējams apmainīt tikai "Positivus" norises dienās "Check-in" teltīs pie visām ieejām. Tiem, kuri biļetes iegādājušies ar ISIC kartes īpašnieka atlaidi, pie biļešu maiņas jāuzrāda sava ISIC karte.

Visu festivāla programmu var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā 'Programma', kā arī mobilajā lietotnē Positivus '17, kas bez maksas pieejama App Store un Google Play veikalos.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla lielākās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska, ģitārists Mārcis Auziņš, ģitārists Matīss Čudars, Platons Buravickis, duets "Tehnikums", "Polifauna" un citi.

Biļetes uz "Positivus" var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un "Positivus" mājaslapā.