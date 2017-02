Vai saplēsto zeķubikšu, oranžo matu un izlijušā vīna laiks ir beidzies un palicis kaut kur šīs tūkstošgades sākuma posmā? Šķita, ka gandrīz tā varētu arī būt, kad grupa "Dzelzs vilks" arvien rūpīgāk, aizrautīgāk un veiksmīgāk pievērsās folkmūzikai un tautasdziesmām, līdz beidzot nodibināja "Dzelzs vilka Jauno Jāņu orķestri". Tomēr ceturtdaļgadsimta vecuma sasniegšana nāca ar zīmīgiem vārdiem "Ir silts, un vasara vēl nav galā", hitu izlasi "Dziesmas pilnmēness naktī" un apliecinājumu, ka "Vilkam" vēl ir ko teikt. Atskatoties uz grupas 25 gadu laikā paveikto, piedāvājam stāstu par vienu spilgtākajām "Dzelzs vilka" dziesmām – "Vienas nakts meitene".

2001. gadā iznāca trešais "Dzelzs vilka" albums "Lai arī tu būtu ar mani" (Izdevniecība "Upe"), kurā bija 13 dziesmas, starp tām arī "Vienas nakts meitene", kas kopā ar klipu, pēc vairāk nekā 15 gadiem atskatoties, šķiet sava laikmeta kvintesence – izaicinoša un skumja, no puišu melni lakotiem nagiem līdz galvaspilsētas stilīgākā kluba rūtainajai grīdai.

Jaunais albums nāca ar pārmaiņām – daudz melodiskāks, smeldzīgāks, romantiski rūgtas attiecības apjūsmojošs, taču joprojām ar jūtamu industriālā roka ietekmi. Galvenokārt revolūcija skanējumā saistāma ar taustiņinstrumentālista Kaspara Tobja pievienošanos grupai, kura vārds līdz tam vairāk bijis saistīts ar elektronisko mūziku. Kā sarunā ar "Delfi" stāsta "Dzelzs vilka" līderis Juris Kaukulis, viņa pievienošanās bijusi "tāda atturīga", taču, kad Kaspars sajutis rokenrola garšu, radusies lieliska dažādu pieredžu mijiedarbība.

Kā uzsver Kaukulis, tikpat liela nozīme bijusi jaunajam bundziniekam Mārcim Judzim, kurš grupai pievienojās 17 gadu vecumā. "Šī jaunības enerģija, parādi tikai kurā virzienā ir skatuve! Pakot to enerģiju kastēs un dalīt visiem," tā savu grupasbiedru raksturo Kaukulis.

"Vienas nakts meitene" bija otrais albuma singls. "Atceros brīdi, kā tā tika radīta, bet kontekstu un sakarības gan vairs nemācēšu pateikt. Dziesma radās mēģinājumā, es šo tekstu vienkārši dziedāju, tas nāca pats no sevis," atceras Juris Kaukulis. Kāds no grupas tajā brīdī teicis – nē, šī nebūšot laba. Tas tobrīd arī šķitis loģiski, jo it nemaz neizklausījās pēc "Dzelzs vilka".

Tas bija vētrains laiks, vējš pūta pilnās burās un kuģis strauji traucās uz priekšu. Tagad, no malas skatoties, dziesma ir kaut kāds sava laika spogulis. Juris Kaukulis

Vēl pirms albuma "Lai arī tu būtu ar mani" iznākšanas, 2000. gadā, tika nofilmēts dziesmas "Vienas nakts meitene" klips. "Tas tapa pilnīgi bez jebkāda finansējuma. Mēs bijām grupa bez budžeta," smejas Kaukulis. Filmēšana notika mūzikas žurnālista Ulda Rudaka dzīvokļa vannasistabā un klubā "Metro" (Tagadējā korporācijas "Fraternitas Lettica" mītne, pretim Kaņepes kultūras centram – red.), kura tiešais pēctecis ir Vecrīgas klubs "Depo". Klipā galvenajās lomās piedalās grupas draugi un fani – Iveta un Aldis.

Klipa režisore ir Dace Goldmane, Jura Kaukuļa māsa. "Viņa ļoti gatavojās, ieguldīja visu savu radoši spēku. Tā kā viņai bija pieeja televīzijas lietām, viņa sarunāja gan operatorus, gan kameras. Tā bija māksla tīrākajā formā, visi piedalījās brīvprātīgi, entuziasma pilni," stāsta mūziķis.

Albums "Lai arī tu būtu ar mani" "Dzelzs vilku" no pagrīdes aprindās labi zināmas metālistu grupas padarīja par Latvijas rokmūzikas karognesējiem. Šur tur gan mūzikas pazinēji runāja, ka jaunajā "Dzelzs vilka" albumā pamatīgi jūtama somu grupas "HIM" un tās Latvijā ārkārtīgi populārā albuma "Razorblade Romance" (2000) ietekme, tomēr "Dzelzs vilks" dzīvoja savu dzīvi, attīstot savu jauno muzikālo rokrakstu un piedzīvojot grandiozu popularitātes izrāvienu. Kā singli tika izdoti arī tituldziesma "Lai arī tu būtu ar mani", kā arī dziesmas "Ledus", "Sniegs" un "Vēlreiz".

Juris Kaukulis piekrīt, albums "Lai arī tu būtu ar mani" un tā populārākās dziesmas izveidoja to "Dzelzs vilku", ko pazīstam šodien. Viņš gan smejas, arī 90. gados kasetēs izdotie albumi "Mirušās kaijas" un "Palodze" ik pa laikam par sevi atgādina.

Atgādinām, ka "Dzelzs vilks" pagājušajā gadā nosvinēja 25 gadu jubileju, izdodot labāko dziesmu albumu "Dziesmas pilnmēness naktī". Savukārt jau 3. februārī grupa iesāk jubilejas koncertturneju Liepājā, klubā "Fontaine Palace". Kopumā plānoti pieci koncerti.