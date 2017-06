Vienas dziesmas stāsts. Hits, kas skanēs Salacgrīvas priedēs – 'Where Is My Mind?'

Savu pirmo pilna garuma studijas albumu "Surfer Rosa" amerikāņu rokgrupa " Pixies " izdeva 1988. gadā, pasaulei piedāvājot ne tikai jaunas muzikālas noskaņas un savdabīgu skanējumu, bet arī dziesmas ar netradicionālu tematiku. Šī gada " Positivus " festivāla hedlaineri, kas mūsdienās uzskatāmi par alternatīvās rokmūziaks veterāniem, albumā iekļāva arī vienu no saviem līdz šim spilgtākajiem darbiem – "Where Is My Mind?".

Grupas radošās darbības pirmais posms bija salīdzinoši īss – no 1986. līdz 1993. gadam. Tomēr šajā laikā izdotās dziesmas – it īpaši "Gigantic" un "Where Is My Mind?" no debijas albuma – ir izturējušas laika pārbaudi un joprojām ir pieprasītas gan dažādos pasaules radio, gan koncertos.

Par to liecina arī fakts, ka "Surfer Rosa" kļuvis par vienu no mūzikas kritiķu biežāk piesauktajiem albumiem, nokļūstot daudzos profesionāļu sastādītos labāko albumu sarakstos. Taču īpaši jāizceļ, ka ne tikai mūzikas vērtētāji ir sajūsmā par "Pixies" veikumu, bet arī liela daļa mūziķu. Ar savu "klusa basģitāras partija/skaļa vokālā partija" paņēmienu jau minētajās dziesmās "Pixies" iedvesmoja desmitiem pasaulslavenu mākslinieku, piemēram, PJ Harvey un Biliju Korganu no "Smashing Pumpkins". Arī "Nirvana" līderis Kurts Kobeins intervijās atzinis, ka "Pixies" ieraksts būtiski ietekmējis pazīstamā "Nevermind" tapšanu, savukārt, kad grupa veidoja albumu "In Utero", Kobeins studijas darbam pieaicināja "Pixies" skaņu inženieri Stīvu Albini.

"Where Is My Mind?" sarakstīja grupas līderis, pazīstams ar skatuves vārdu Black Francis, laikā, kad viņš studēja Masačūsetsas universitātē Amhērstā. Dziesmas vārdus, kam neskaitāmi fani meklējuši dažādas interpretācijas, dziedātājs uzrakstīja pēc niršanas Karību jūrā. "Ļoti maza zivtiņa mēģināja mani noķert. Es nezinu, kāpēc, es nezinu daudz par zivju uzvedību," mākslinieks atklājis intervijā žurnālam "Select" 1997. gadā.

Par spīti tam, ka dziesma netika izdota kā singls, tā kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām apvienības kompozīcijām. Mūzikas žurnālisti norādījuši, ka "Where Is My Mind?" ir hrestomātiska "Pixies" dziesma, jo izcili parāda grupas skanējuma galvenās īpašības – dinamiskās attiecīgas starp kluso un skaļo jeb, kā 1997. gadā par skaņdarbu rakstījis NME, "brutālo smalkumu".

Jāpiebilst, ka "Pixies" skaņu inženieris Albini, ierakstot "Surfer Rosa", tiecās izmantot eksperimentālas ierakstīšanas metodes, lai izvairītos no izplatītās un sterilās "studijas skaņas". Piemēram, kādā ierakstu sesijas brīdī apvienība pārvietojusi tehniku uz studijas vannas istabu, lai panāktu dabīgāku atbalss efektu.

Sevišķu popularitātes vilni dziesma piedzīvoja, kad tā tika iekļauta 1999. gada kulta filmā "Fight Club", ko režisējis Deivids Finčers. Dziesma kino darbā sāk skanēt noslēdzošās ainas beigās, atstājot spēcīgu un paliekošu iespaidu skatītāja apziņā. Kopš 2000. gadu sākuma dziesma skanējusi vismaz desmit citās pilnmetrāžas filmās, kā arī vairākos televīzijas seriālos un reklāmās.

Tāpat dziesma piedzīvojusi desmitiem dažādu kaverversiju – to koncertos bieži izpilda grupa "Kings of Leon", ierakstījusi grupa "Telepathic Teddy Bear", "Placebo", dziedātājs Džeimss Blants, grupa "Milky Chance" un daudzi citi.

"Where Is My Mind?" ir arī viena no dziesmām, kas "modinājusi" Marsa izpētes robotu "Spirit" jeb, precīzāk sakot, par šo robotu atbildīgos pētniekus no Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA). Tās zinātnieku komandas, kas no Zemes pārrauga un vada robotus uz Marsa, savu darba laiku plāno atbilstoši Sarkanās planētas diennaktīm (viena Marsa diena jeb sols ir 24 stundas un 40 minūtes). Katru rītu, kad Marsa roboti "mostas", cilvēku komanda atskaņo kādu dziesmu, kas tematiski atbilst attiecīgās dienas plāniem. Piemēram, dienā, kad notika centieni atjaunot pazaudētos sakarus ar robotu "Spirit", skanēja grupas "Abba" dziesma "S.O.S."; dienā, kurā tiek paziņots, ka pagaidām uz Marsa nav atrasts ūdens, skan "U2" dziesma "I Still Haven't Found What I'm Looking For" un tamlīdzīgi.

"Pixies" skaņdarbs skanēja 2004. gada 13. aprīlī, kas bija nākamā diena pēc sarežģītas programmatūras nomaiņas operācijas, ko daudzi inženieri iecienīja saukt par robota "smadzeņu transplantāciju".