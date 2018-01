Lai arī "The Cranberries" ar kompozīcijām "Dreams" un "Linger" jau bija nobruģējuši sev gana taisnu taciņu uz popularitāti un atzinību dzimtenē, tomēr starptautisku slavu viņi guva tieši ar 1994. gada singlu "Zombie". Pieminot šonedēļ pēkšņi aizgājušo "The Cranberries" solisti Doloresu O'Riordanu, piedāvājam iepazīties ar stāstu, kas slēpjas aiz apvienības ikoniskā skaņdarba.

"Zombie" bija atbildes reakcija divu bērnu nāvei, kad 1993. gada martā cilvēku pilnā iepirkšanās ielā Voringtonā sprāga divas Īru republikāņu armijas (ĪRA) atkritumu konteineros paslēptas bumbas, kā rezultātā notikuma vietā bojā gāja trīs gadus vecais Džonatans Bols, pēc piecām dienām no gūtajiem ievainojumiem mira 12gadīgais Tims Parijs, bet ievainoti tika vēl dučiem cilvēku.

"Šī dziesma ir mūsu kliedziens par cilvēka necilvēcību pret citu cilvēku, un cilvēka necilvēcību pret bērnu," medijiem izteicās O'Riordana, kura tolaik atradās tūrē un nespēja ignorēt notikušo. "Es redzēju vienu no mātēm televīzijā, pilnīgi sagrautu," O'Riordana atklāja žurnālam "Vox" 1994. gadā.

"Atceros, ka tolaik notika daudz spridzināšanu Londonā, ka konflikts Ziemeļīrijā nudien bija diezgan nopietns," viņa stāstīja "Team Rock". "Es atceros, ka laikā, kad nomira bērns, mēs bijām Lielbritānijas tūrē, un es par to biju ļoti noskumusi. Šīs bumbas sprāgst nejaušās vietās. Par upuri var kļūt ikviens."

"Zombie" tika uzrakstīta retā atelpas brīdī starp tūrēm, turklāt O'Riordana to izdarīja viena pati savā dzīvoklī. "Tas bija ļoti saspringts laiks, mēs visu laiku strādājām. Šī dziesma atnāca pie manis, kad biju Limerikā vēlu vakarā, un sākotnēji es to uzrakstīju akustiskajai ģitārai. Es atceros, ka biju savā dzīvoklī, un strādāju ar piedziedājumu, kas bija viegli paliekošs atmiņā un himnisks. Tāpēc es to "aiznesu" uz mēģinājumu un paņēmu elektrisko ģitāru. Tad es piedziedājumu pārtaisīju un teicu Fergam (bundzinieks Fergals Lovlers): "Varbūt, ka tu varētu bungas sist diezgan spēcīgi". Lai arī dziesma bija uzrakstīta uz akustiskās ģitāras, tā kļuva diezgan par roku."

Pēc intervijas O'Riordana "Team Rock" žurnālistei atklāja, ka "Zombie" ir visagresīvākā dziesma, ko grupa jebkad radījusi. "Ir grūti dziedāt par ko tādu, taču tad, kad esi jauns, tu divreiz nedomā, tu vienkārši dari. Kad kļūsti vecāks, tu kļūsti bailīgāks un kreņķīgāks, bet jaunībā tevi nebaida nekas."

Dziedātāju aizvainoja arī tas, ka teroristi apgalvoja, ka šīs spridzināšanas sarīkojuši Īrijas vārdā. "ĪRA neesmu es. Es neesmu ĪRA. "The Cranberries" nav ĪRA. Mana ģimene nav ĪRA. Kad dziesmā dziedu "It's not me, it's not my family", tieši to arī tur domāju. Tā nav Īrija, tie ir daži idioti, kuri dzīvo pagātnē."

Tiesa, "Zombie" vārdi izpelnījās arīdzan kritiku. Cilvēki O'Riordanu dēvēja par naivu un vainoja par nostājas ieņemšanu konfliktā, no kura viņa neko nesaprotot.

"Man ir vienalga, vai runa ir par protestantiem, vai katoļiem. Mani uztrauc fakts, tiek nodarīts ļaunums nevainīgiem cilvēkiem," viņa sacīja "Vox". "Tieši tas mani izprovocēja rakstīt šo dziesmu."

Rezultātā tā kļuva par himnu nevainīgiem cilvēkiem, kurus savažojusi citu cilvēku vardarbība. Deviņdesmitajos O'Riordana regulāri šo dziesmu veltīja Bosnijas un Ruandas iedzīvotājiem. "Tā nenosauc vārdā teroristu grupējumus vai organizācijas," viņa sacīja NME 1994. gadā. "Tā nenostājas neviena pusē. Tā ir ļoti cilvēcīga dziesma."

Pēc laišanas klajā "Zombie" daudzās valstīs iekaroja pirmo vietu, bet Austrālijā un Vācijā ieguva platīna statusu. "The Cranberries" 1995. gadā MTV "Europe Music Awards" pat izdevās pārspēt Maiklu Džeksonu un TLC, iegūstot "Labākās dziesmas" apbalvojumu.

Arīdzan dziesmas video ir atsevišķa stāsta vērts. To veidojis Samuels Baijers, kurš strādājis kopā ar veselu virkni izciliem mūziķiem. Viņš veidojis, piemēram, "Nirvanas" ikoniskā "Smells Like Teen Spirit" video, Ozija Osborna "Mama, I'm Coming Home" un "The Rolling Stone" "Anybody Seen My Baby?". Viņš devās uz Belfāstu īsi pirms pamiera noslēgšanas, lai safilmētu autentiskus kadrus – britu karavīrus un vietējos bērnus. Baijers šīs ainas sakompilēja ar efektīgiem kadriem, kuros redzama zelta krāsā nokrāsota O'Riordana stāvam pie krusta, kamēr uz viņu skatās līdzīgā manierē apzeltīti bērni.

"Zombie" kalpojusi par iedvesmu arī veselai virknei kaverversiju – gan roka, popa, elektroniskās un deju mūzikas variācijās, bet piedziedājums kā sempls atrodams nevienā vien citā skaņdarbā. Pēdējais populārākais piemērs ir repera Eminema 2017. gada albuma "Revival" kompozīcija "In Your Head".