Pat, ja īpaši daudz nezini par 80. un 90. gadu britu kulta grupu " The Cure ", nekad neesi izgājis sabiedrībā murskulī sajauktiem melniem matiem un nemākulīgi krāsotām lūpām, grimis izsmalcinātās skumjās un vēlējies dzīvot mūžīgā, ilgu un melanholijas pilnā sapņu naktī, noteikti būsi šo dziesmu dzirdējis. "Friday I'm In Love" ir populārākais un priecīgākais "The Cure" hits, ko pats grupas līderis Roberts Smits reiz nosaucis par "stulbu popdziesmu, kas ir patiešām brīnišķīga, jo ir tik absurda". Kopš tā izdošanas 1992. gada 11. maijā aprit tieši 25 gadi.

Ja tā būtu bijusi vien "stulba popdziesma", mēs šobrīd noteikti par to nerunātu. Pats autors arī tai intervijās veltījis ne tikai skarbus vārdus, bet saucis par "ļoti naivu un laimīgu" un "hei, būsim priecīgi!" tipa dziesmu. "Friday I'm In Love", iespējams, ir tieši viena no visu laiku izcilākajām popdziesmām, kurā ir atrasta zelta formula hitam, kas var skanēt daudz, bieži, un allaž iepriecināt.

"Friday I'm in Love" bija "The Cure" devītā albuma "Wish" otrais singls. Tas iznāca nepilnas trīs nedēļas pēc albuma nonākšanas pie klausītājiem un kļuva par starptautiski zināmāko grupas hitu.

90. gadu sākumā "The Cure" bija nobriedis, jau labi pazīstams kolektīvs, nupat bija beigušies astoņdesmitie. Jau bija iznākuši albumi "Pornography" (1982) un "Disintegration" (1989), kas tiek uzskatīti par grupas daiļrades virsotnēm. Mūzikas pasaulē valdīja Sietlas grunge, tomēr tajā atradās vieta arī smalkai un gotiskai sapņainai popmūzikai. Simboliski "Wish" iznāk 21. aprīlī – Roberta Smita 33. dzimšanas dienā. Tas ir pēdējais "The Cure" albums, kura tapšanā piedalās bundzinieks Boriss Viljams, kā arī ģitārists un taustiņinstrumentālists Porls Tomsons. (Tomsons gan pēc vairāk nekā 10 gadiem grupā atgriezīsies, tomēr 1992. gadā to vēl neviens nezina).

Dziesmas stāsts patiešām ir naivs un vienkāršs, nekādu zemtekstu, nekādu mājienu. Tā ir par puisi, kurš pavada dzirkstošus piektdienas vakarus ar savu mīļoto, bet pārējās nedēļas dienas neliekas par viņu ne zinis. Intervijā žurnālam "Spin" Smits savulaik tīksminājies, ka radījis šādu atsvaru grupas daiļradei. "Cilvēki domā, ka esam kaut kādi drūmuma vēstneši, es, protams, varētu sēdēt un caurām dienām rakstīt drūmas dziesmas, bet neredzu tam jēgu." Smits arī neslēpj, kopā ar grupu radīta dziesma, kas būtu arī tiem klausītājiem, kas līdz šim nav bijusi "The Cure" auditorija.

Dziesmas pirmā rindiņa ir tieša atsauce uz laikabiedru "New Order" hitu "Blue Monday". Savukārt dziesmas tapšanas procesā Roberts Smits bijis pārņemts ar domu, ka "Friday I'm in Love" melodiju ir kaut kur nejauši jau iepriekš dzirdējis. Viņa bailes no plaģiāta jau kļuvušas paranoiskas, mūziķis sapulcinājis kolēģus un vairākkārt spēlējis iecerēto dziesmu, jautājot, vai kāds kaut kur iepriekš jau nav to dzirdējis. Beigās Smits pats atzinis, ka acīmredzot šī melodija iepriekš skanējusi viņa paša galvā.

"Friday I'm in Love" klips, ko veidojis mūzikas video režisors Tims Poups (Tim Pope), vairāk nekā 20 "The Cure" klipu autors, ir pilns ar atsaucēm uz franču mēmā kino filmu "L'éclipse du soleil en pleine lune", ko 1907. gadā uzņēma Žoržs Meljēzs. Vērīgākie fani pamanīs, ka šajā klipā grupas nosaukums uz bungām ir rakstīts daudzskaitlī – "The Cures", bet klipa noslēguma ar skatītājiem vēlas saskandināt ar līgavas plīvuru izrotājies basģitārists Saimons Galaps. 1992. gadā klips saņēma "MTV Video Music Awards" publikas simpātijas balvu.

Savukārt viss "Wish" ieraksts 1993. gadā tiek nominēts "Grammy" balvai kategorijā "Labākais alternatīvās mūzikas albums", piekāpjoties Tomam Veitsam un albumam "Bone Machine". Ironiski, bet togad šai kategorijā uz prestižo gramofona figūriņu pretendē arī ilggadējs Roberta Smita naidnieks Morisejs ar albumu "Your Arsenal".

"Friday I'm in Love" dzimtajā Lielbritānijā ir otrais komerciāli veiksmīgākais "The Cure" hits uzreiz aiz "Lullaby" (1989). Dziesma iekļauta arī vairāku mūzikas mediju visu laiku labāko dziesmu sarakstos un 90. gadu alternatīvās mūzikas hitu izlasēs.

Dziesma kā spilgts akcents izmantota vairākās filmās, kā likums romantiskās komēdijās – "I Could Never Be Your Woman", "50 First Dates" un "He's Just Not That Into You".

Visbeidzot par kaverversijām. To nav daudz, un neviena no tām nedzīvo spožu otro dzīvi. Iespējams, viena no pazīstamākajām versijām ir austrāliešu dziedātājas Natālijas Imbruglijas radītā, kas bija iekļauta viņas 2014. gada albumā "Male" – kaverversiju izlasē, kurā iekļautas tikai vīriešu sacerētas dziesmas. Imbruglija atzīst, ka šī dziesma ir bijis izaicinājums, zinot, cik kategoriski un ar savu izpratni par lietu kārtību apveltīti ir "The Cure" fani. Tomēr dziedātāja jau tā vieglo dziesmu ir padarījusi vēl vieglāku un jestrāku, pēc albuma iznāšanas atzīstot, ka nu tā kļuvusi par vienu no viņas mīļākajiem hitiem.