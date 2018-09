Viens no ievērojamākajiem 21. gadsimta diriģentiem – Andris Nelsons

Visā pasaulē gaidītais latviešu diriģents, kuram šoruden, tieši mūsu valsts simtajā dzimšanas dienā – 18.novembrī apritēs četrdesmitā jubileja, dzimis Rīgā, mūziķu ģimenē un savu mūziķa karjeru sācis kā trompetists Latvijas Nacionālās operas orķestrī. Pēc tam apguvis diriģēšanas mākslu Latvijas Mākslas akadēmijā un jau drīz vien pēc tās absolvēšanas kļuvis par Latvijas Nacionālās operas (LNO) galveno diriģentu.

"Toreiz mans lēmums uzticēt LNO galvenā diriģenta amatu jaunam orķestra mūziķim, kurš sasniedzis 24 gadu vecumu un tikai sāk savu diriģenta karjeru, sabiedrībā tika asi kritizēts un uzskatīts par nepieņemamu. Taču jau pēc pirmajām Andra nodiriģētajām izrādēm LNO varēja redzēt viņa lielo talantu, ko šodien novērtē visā pasaulē. Tas bija nozīmīgs mākslinieciskās izaugsmes posms gan Andrim Nelsonam, gan Latvijas Nacionālajai operai. Esmu gandarīts un lepojos, ka šodien viņa lielais talants ir atzīts visā pasaulē, tostarp – ar divām "Grammy" godalgām," stāsta kādreizējais LNO direktors un Andreja Žagara Kultūras atbalsta un attīstības fonda vadītājs Andrejs Žagars.

Andris Nelsons savulaik vadījis arī Ziemeļrietumu Vācijas filharmonijas orķestri Herfordā, savukārt no 2008. gada līdz 2015. gadam bijis Birmingemas simfoniskā orķestra muzikālais vadītājs. Kopš 2014. gada diriģents ir arī pasaulslavenā Bostonas simfoniskā orķestra muzikālais vadītājs – jau pēc pirmās kopīgi aizvadītās sezonas līgums ar orķestri tika pagarināts līdz 2021. gadam.

Kā minējis ASV vadošais laikraksts "The New York Times", Nelsona kungs Bostonas simfoniskajā orķestrī ieviesis ne vien panākumus, bet arī jauneklīgu un valdzinošu enerģiju, kas klausītāju rindās izraisījusi milzu ovācijas. Savukārt izdevums "The Boston Globe" uzsvēris Andra Nelsona mērķtiecīgo, precīzo un enerģisko diriģēšanu, kas orķestrī ieviesusi skaņas daili, tehnisko precizitāti un neviltotu entuziasmu.

Ar īpašu inaugarācijas festivālu 2018. gada gada februārī sākās arī Andra Nelsona gaitas pie Leipcigas "Gewandhausorchester" orķestra kapelmeistara – mākslinieciskā vadītāja pults. Nelsons kopā ar orķestri pavasarī devās savā pirmajā kopīgajā Eiropas turnejā, uzstājoties tādās prestižās vietās kā "Concertgebouw" koncertzālē Amsterdamā, "Musikverein" koncertzālē Vīnē, Parīzes filharmonijā un Elbas filharmonijā Hamburgā.

Foto: Publicitātes foto

Ar Leipcigas "Gewandhausorchester" diriģents pavisam drīz viesosies arī Latvijā. Divos vakaros klausītājus gaida tikšanās ar diviem Gustava Mālera meistardarbiem Andra Nelsona Leipcigas "Gewandhausorchester" interpretācijā – 13. oktobrī "Pirmā simfonija", kas pazīstama ar nosaukumu "Titāns", savukārt 14. oktobrī tiks atskaņota "Piektā simfonija", ko klausītāji atpazīst gan pēc slavenā sēru marša, gan vēl zināmākā brīnumskaistā "Adagietto".

13. oktobra koncertā uz skatuves varēs redzēt un dzirdēt arī Kristīni Opolais, kuras izpildījumā varēs baudīt ainas no Čaikovska operām "Jevgeņijs Oņegins" un "Pīķa dāma". Pirmoreiz Latvijā skanēs Andra Dzenīša jaundarbs "Māra", kas komponēts pēc Bostonas simfoniskā orķestra un Leipcigas "Gewandhausorchester" orķestra pasūtījuma un pirms koncerta Rīgā būs piedzīvojis pasaules pirmatskaņojumu Leipcigā 4. oktobrī. Savukārt 14. oktobra koncerta pirmajā daļā kopā ar Andri Nelsonu un "Gewandhausorchester" orķestri muzicēs izcilais zviedru trompetists Hokans Hardenbergers, kura pamudināts arī Andris Nelsons atsācis spēlēt trompeti.

Abi koncerti iekļauti Latvijas valsts simtgades koncertciklā "Dzimuši Latvijā", un tie ir koncertcikla "Baltijas Muzikālās sezonas" 2018. gada sezonas noslēguma koncerti.