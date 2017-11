Lietuvā, Viļņas koncertzālē "Compensa" 2018. gada 2. martā ar vienīgo koncertu Baltijā uzstāsies zviedru elektroniskās mūzikas grupas "The Knife" soliste Karina Dreijera (Karin Dreijer) alias Fever Ray, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

"Karinas Dreijeras balsij piemīt gan spalgums, gan dziļums. Balsi papildinot ar tehnoloģiju iespējām, tiek radīta muzikāli sarežģīta un noslēpumaina noskaņa. Arī vizuāli mūziķe saglabā noslēpumainību, uzstājoties dažādos tērpos, maskās, ar apgleznotu seju," mūziķi raksturo organizatori.

Starptautisku atpazīstamību Karina Dreijera iemantoja, kopā ar brāli izveidotajā elektroniskās mūzikas grupā "The Knife". Savukārt 2009. gadā Karina debitēja kā solo māksliniece Fever Ray, par savu debijas albumu saņemot kritiķu un klausītāju atzinību. Albuma singls "If I Had a Heart" plaši tika izmantots TV seriālu "Vikings", "Person of Interest", "Breaking Bad" un "Wentworth" skaņu celiņos.

Šī gada 27. oktobrī Fever Ray izdeva savu otro albumu "Pluge". Albumu var dēvēt par elektropopu ar eksperimentālajai mūzikai raksturīgām iezīmēm. Tā fokusā ir ar seksualitāti saistītas tēmas, kas drosmīgi tiek apskatītas kā personīgā, tā arī politiskā kontekstā. Albuma singliem dizaineris Martins Falks (Martin Falck) radījis fantastiskus, baisus videoklipus.

Mūzikas kritiķi "Pluge" velta atzinīgus vārdus, slavējot Karinas individuālismu – viņas spēju paust politisku, ar seksualitāti saistītu vēstījumu vienlīdz klausītājiem ļaujot izbaudīt mūziku, kas ir brīva no šo nopietno tēmu svara.

Šobrīd "Pluge" var noklausīties mūzikas digitālajos straumēšanas servisos, bet 2018. gada februāri, Fever Ray dodoties Eiropas koncertturnejā, albums būs pieejams arī CD un vinila formātā. Eiropas koncerttūres ietvaros "Fever Ray" uzstāsies 22 valstīts, tajā skaitā 2. martā ar vienīgo koncertu Baltijā uzstāsies Viļņas koncertzālē "Compensa".

Biļetes iepriekšpārdošanā būs pieejamas no 14. novembra plkst. 12.00 Fever Ray mājaslapā, bet no 15. novembra plkst 12.00 "Bilietai.lt" ar īpašu ar www.8dw.lt atrodamo kodu, bet no 17. novembra biļetes būs pieejamas vispārējā pārdošanā "Bilietai.lt".