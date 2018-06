Vinils – analogā mūzika mūsdienīgā festivālā

Šis gads "Positivus" festivālā būs zīmīgs ar īpašu jaunumu – pirmo reizi notiks "Jersika Records" vinila tirdziņš. "Jersika Records" ir jauna džeza, improvizētās un eksperimentālās mūzikas izdevniecība, kas savus ierakstus izdod tikai vinila platēs. Izdevniecība atbalsta arī festivāla iniciatīvu veidot vinila plašu tirdziņu, palīdz tā organizēšanā un papildina to ar izglītojošu saturu.

Mareks Ameriks, "Jersika Records" līdzdibinātājs, ir aizrautīgs vinila plašu kolekcionārs, dīdžejs, grupas "Satellites LV" bundzinieks, kā arī viens no aizvien populārākā Jersikas ielas vinila dienas tirdziņa rīkotājiem. Viņš priecājas, ka "Jersika Records" "Positivus" festivālā piedalīsies pirmo reizi un cer, ka formāts "mūzikas pasākums mūzikas pasākumā" būs gana interesants ne tikai pašmāju, bet arī "Positivus" festivāla apmeklētājiem no citām Eiropas valstīm. Vinila "stūrīša", kā pats Mareks to dēvē, programma būs interesanta pat digitālās mūzikas cienītājiem. Apmeklētājiem būs iespēja visas trīs festivāla dienas pavadīt laiku nesteidzīgi mājīgā atmosfērā, ieklausoties izglītojošās sarunās par vinila vēsturi, parakņāties plašu kastēs, ko sagādājuši vinila entuziasti un klausīties plates vinila diskžokeju priekšnesumos.

Sestdien pulksten 14.45 uz "Dabas skatuves" "Positivus" festivālā sāksies "Jersika Records" stunda. Pieci latviešu džeza meistari: kontrabasists Staņislavs Judins, bundzinieks Kaspars Kurdeko, saksofonisti Dāvis Jurka un Toms Rudzinskis kopā ar taustiņinstrumentālistu Rūdolfu Macatu izpildīs savu oriģinālmūziku.

"Tagad, kad pirmo gadu oficiāli festivālā ir vinila "stūrītis" ar vinila plašu tirdziņu, sarunām, dīdžejošanu, nāk prātā laiki, kad ko līdzīgu darījām iepriekšējos gadus neoficiāli. Vienā no pļavām blakus festivāla telšu pilsētiņai ar pļavas saimnieku atļauju un labvēlību kopā ar Jersikas ielas vinila dienas tirdziņa rīkotājiem "hipiju" laiku "Wolkswagen" busiņa priekšā spēlējām un tirgojām plates. Taču tagad esam dabiski evolucionējuši un nonākuši oficiālajā "Positivus" izklaidētāju lokā. Par to esam ļoti pateicīgi festivāla organizatoriem. Tā teikt, no pagrīdes izrāpāmies virszemē," atzīmē Mareks. Viņiem ir svarīgi dalīties ar savu filozofiju – vinila plate nav tikai fizisks mūzikas nesējs. Tā vēsturiski ir definējusi jaunus mūzikas žanrus, veidojusi standartus un tradīciju. Turklāt, mūzikas ierakstu dizains radies tikai pateicoties vinila plašu formātam, kas 70 gadu laikā evolucionējis. Mēs visi lieliski zinām, ka "Spotify" vietnē katrs albums tiek reprezentēts ar mazu digitālu bildīti, taču reti kurš zina, ka tas ir atvasināts no vinila plašu vāku lielajiem dizainiem.

Jāpiebilst, ka tieši no Jersikas ielas vinila dienas tirdziņa ir cēlusies ierakstu izdevniecība "Jersika Records", kas ir Mareka, atbalstītāju un draugu lolojums. Šobrīd ierakstu izdevniecība palīdz saviem mūziķiem viņu radošajās gaitās, galvenokārt domājot par jaunām ierakstu sesijām, kuru mērķis ir vinila plašu izdošana. Protams, svarīgi ir arī dzīvie koncerti, tāpēc ļoti jauki, ka mūziķiem ir iespēja savu oriģinālmūziku atskaņot "Positivus" festivālā. Jau tagad varam atklāt, ka pavisam drīz izdevniecības katalogu papildinās divas jaunas skaņu plates – "Jersika Records Analogue" sērijā iznāks Kaspara Kurdeko, Rūdolfa Macata un Kaspara Vizuļa laikmetīgās improvizētās mūzikas plate "KlusiKlusi", bet "Jersika Records Digital sērijā grupas "Amorālā psihoze" psihedēliskā džezroka plate "Piena ceļš".

Foto: Mareks Kaminskis

Šobrīd vinila plates piedzīvo savu renesanses laiku – arī lielajām mūzikas ierakstu izdevniecībām ir svarīgi, ka to izpildītāji, lai arī nelielās tirāžās, bet izdod albumus arī vinilā. Mode visās jomās atgriežas, un arī vinils ir apgājis veselu laikmeta apli un piedzīvojis atgriešanos mūsdienās. Vinila plate prasa īpašu uzmanību, tās atskaņošana ir vesels rituāls, tādēļ jānovērtē laiks, ko mēs varam veltīt analogajām lietām. Vinils palīdz uztvert mūziku labāk, bet plates un plašu atskaņotājs kalpo arī kā estētisks objekts, līdzīgi kā grāmatas.

Mareks stāsta, ka vēsturiski Latvijai ir bijuši visi priekšnosacījumi vinila plašu tirgus attīstīšanai, jo jau 20. gadsimta sākumā darbojušās vairākas mūzikas izdevniecības, bet 30. gados atvērta "Bellacord Electro" vinila priekšteča – šellaka plašu fabrika Rīgā, Kalnciema ielā. Vēlāk, Latvijas okupācijas laikā, šo fabriku modernizēja un pielāgoja ierakstu izdevniecības Melodija vinila plašu ražošanai. "Jersika Records" ir svarīgas vinila kultūras tradīcijas un vērtības, tāpēc ir liels prieks, ka arī tik nozīmīgs Baltijas mēroga festivāls, kā "Positivus", atbalsta un veicina mūzikas klausīšanos vinila platēs.