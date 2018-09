Mūziķis Vjačeslavs Mitrohins 50 gadu skatuves darbības jubileju svinēs ar īpašu koncertprogrammu Latvijas simtgadei, portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

Radošās jubilejas svinību koncerts notiks VEF kultūras pilī, 25. septembrī. Jubilejas reizē mākslinieks kopā ar draugiem spēlēs latviešu blūzus.

Koncertā, kas būs profesionālu dziedātāju, un mūziķu veltījums klasiskās rock & blues ģitārspēles tradīcijai, izskanēs ne tikai kompozīcijas no mākslinieka jaunākās programmas "Latviešu blūzi", kurā ietvertas Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Zigmāra Liepiņa, Ulda Stabulnieka un Aivara Hermaņa dziesmas blūza stilā, bet arī skaņdarbi no Mitrohina kaverversiju "zelta" repertuāra.

Koncertos piedalīsies Diāna Pīrāgs, Aivars Hermanis, Raimonds Macats, īpašais ciemiņš no Lietuvas ģitārista Virgilijusa Jutasa, kā arī citi mūziķi. Nākamie koncerti gaidāmi oktobrī un novembrī Alūksnē, Jelgavā un Jēkabpilī.

Virtuozais ģitārists Vjačeslavs Mitrohins uz skatuves ir jau kopš 1968. gada.

Ģitārists, komponists, aranžētājs, producents Vjačeslavs Mitrohins dzimis 1953. gada janvārī Liepājā. Mitrohins absolvējis Liepājas mūzikas vidusskolas vijoles klasi (1972), jau būdams aktīvs ģitārspēles entuziasts. No 1970. līdz 1972. gadam viņš bija Liepājas rokgrupas "Stroncijs-70" dibinātājs un dalībnieks. Kopā ar grupu piedalījās festivālā Liepājas dzintars '71 un '72, kur tika atzīts par labāko soloģitāristu. Spēlējis arī ansamblī

"Sprīdītis".

No 1974. līdz 1978. gadam mūziķis ticis pieņemts par Raimonda Paula ansambļa "Modo" soloģitāristu. Pēc aiziešanas no "Modo" sekoja darbs Latvijas Radio un TV vieglās un estrādes mūzikas orķestrī. Tolaik uzplauka Mitrohina komponista talants, populāras kļuva dziesmas "Ceļa maize" Viktora Lapčenoka priekšnesumā, paša Vjačeslava izpildītā "Vārdi, vārdi". 1994. gadā, Vjačeslavs nodibināja joprojām aktīvo grupu "Mitrokhin's Master Band". 1996. gadā mūziķis izveidoja savu ierakstu studiju "MMBand Studio", kur darbojas kā producents, aranžētājs, nepametot novārtā kompozīciju. Klajā nākuši vairāki Vjačeslava Mitrohina albumi: "Blūzs pusnaktī" (1996), "Manas ģitāras" (1996), "Summertime" (2002), "Change Yourself and the World Will Change With You" (2015), "Latviešu blūzi" (2017). Kā ģitārists Mitrohins piedalījies arī daudzu kolēģu albumu tapšanā, tostarp, Ievas Akurateres albumā "Plīvošana ar pilsētu", filmas "Pūt, vējiņi" mūzikas ierakstā u.c.

Pirmais jubilejas koncerts notiks 25. septembrī VEF kultūras pils Lielajā zālē pulksten 19.30. Nākamie koncerti: 27. oktobrī Alūksnes kultūras namā, 31. oktobrī Jelgavas kultūras namā un Krustpils kultūras namā.