Deju un popmūzikas festivāls "Weekend Baltic" turpina izziņot māksliniekus, kuri no 3. līdz 5. augustam uzstāsies Pērnavas pludmalē. Jau izziņotajām zvaigznēm pievienosies deju mūzikas leģenda Deadmau5, viens no pasaules atzītākajiem dīdzējiem – Martin Garrix, hita "Black Beatles" autori – duets "Rea Sremurd", kā arī grupa "Clean Bandit", kas iekarojusi topu virsotnes ar dziesmu "Rockabye" un pārdevuši jau vairāk nekā 13 miljonus singla kopiju.

Kā portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji, mākslinieku sarakstu papildina arī tādas zvaigznes kā brazīliešu Alok, kurš ir pazīstams ar savu hitu "Hear me now"; franču house mūziķis Tchami; "Radical Redemption" un "Bass Modulators" no Nīderlandes; ASV dzimušais Jauz, kā arī Alex Mattson un Proteus no Somijas. Mākslinieku sarakstā ir arī Igaunijas vietējie pārstāvji: "NOËP", "Púr Múdd", "Futuristik", Kristjans Hirmo un "MHKL".

Jau iepriekš tika izziņots festivālā uzstāsies "Brennan Heart Cheat Codes", "Kungs", "MackyGee", "Madison Mars", "Sub Focus" un "Tungevaag&Raaban", kā arī deju mūzikas superzvaigzne Armin van Buuren, Alans Vokers un Alesso.

Kā ziņo rīkotāji, "Weekend Baltic" festivāls šogad piedzīvos vairākas izmaiņas. Lielākā no tām būs festivāla teritorija, ko šogad plānots būvēt tuvāk pilsētas molam. Plānota arī atrakciju teritorija un kempinga zona. Pērnavas pludmalē būs trīs skatuves, uz kurām kāps ap 60 māksliniekiem trīs dienu garumā.

Biļetes iepriekšpārdošanā ir nopērkamas no 13. februāra festivāla mājaslapā.