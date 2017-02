"Xylem Trio" apvieno trīs starptautiski atpazīstamus Latvijas mūziķus jau no 2006. gada, taču nosaukumu ieguvuši 2010. gadā. Trio galvenā ideja ir apvienot unikālo taustiņinstrumentu, saksofona un marimbas/perkusiju skanējumu. Šāds ansamblis nav bieži sastopams, tieši tādēļ tā dalībniekiem šis projekts ir liels izaicinājums, jo lielākoties mūzika ir viņu pašu radīta un aranžēta. "Xylem Trio" dalībnieki ir ne tikai lielisks trio, bet arī veiksmīgi un atpazīstami solisti gan Latvijā, gan ārpus tās.

"Xylem Trio" repertuāram piedēvēt kādu konkrētu mūzikas žanru ir diezgan neiespējami un tādēļ tas tiek dēvēts par "crossover", proti, dažādu mūzikas stilu un novirzienu apkopojums un sajaukums. "Xylem Trio" aktīvi koncertē gan ārpus Latvijas, gan Latvijā un līdz šim piedalījušies tādos projektos, kā "Saulkrasti Jazz" festivāls, Liepājas Pianisma zvaigžņu festivāls, "7 Stories Of The Gospel of Thomas" – sadarbībā ar kori "Maska" un diriģentu Jāni Ozolu, Eiro Radio tiešraides koncerts Eiropā un Kanādā projekta "Eiropas Ziemassvētki" ietvaros u.c.

"Xylem Trio" albums "In The Mood of Giya Kancheli" ir ieguvis Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvu 2010 kategorijās "Gada debija" un "Labākais instrumentālais filmu vai teātra mūzikas albums". No pasaules un filmu mūzikas, ar akadēmiskās mūzikas akcentiem līdz džeza improvizācijai.

Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.