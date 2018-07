Piektdien, pulksten 12.00, vārtus apmeklētājiem vērs jau 12. "Positivus" festivāls, kas no 20. līdz 22. jūlijam norisināsies Salacgrīvā. Piektdien uz "Positivus" lielajām skatuvēm kāps "Years & Years", Tove Lo, Noëp, Ivan Dorn, Valentino Khan un daudzi citi.

Uz festivāla galvenās – "Main stage" – skatuves šodien uzstāsies Tove Lo, Noëp, kā arī piektdienas vakara galvenie mākslinieki "Years & Years". Uz "Other stage" skatuves festivāla pirmajā dienā varēs redzēt "Dead Furies", Justinas Jarutis, Edavārdi, Ivan Dorn, "Scratch Perverts", Valentino Khan, Paul Oja & Dj Quest. Šīs vasaras jaunums – "Piena svētki" skatuve, uz kuras uzstāsies "Pacific K", "Franco Franco", "Afro Tallinn Beat Orchestra", "The Family Dog", Tehnikums, Ansis un GBDJ. Uz "Dabas skatuves" kāps Kikit & Prieka Ministrija, Reinis Jaunais, "The Bad Tones", "Kasetes", "Podruga", Dj Kaspar Kondrat & Trashy KID. Savukārt LG Electronics kino teltī varēs baudīt zviedru īsfilmas, "Cīsiņsuns", 2 Annas festivāla īsfilmas, "Okeāna saviļņotie", "Pasaka par tukšo telpu" un "Atriebība".

Savukārt jau otro gadu frekvencē 94,1 FM no festivālā izveidotās radio studijas raidīs SWH pop-up radio. Ēterā tiks atskaņota festivāla mūzika, intervēti festivāla mākslinieki, rīkotāji, viesi un partneri, būs arī dažādi konkursi, akcijas un spēles. SWH pop-up radio būs uztverams visā Salacgrīvā un 2-3 km rādiusā ap pilsētu, kā arī telšu pilsētiņā, ēdināšanas zonā, pie galvenās ieejas un pie SWH pop-up radio studijas festivāla teritorijā.

Iebraukšanas maršruts autostāvvietā šogad ir mainījies, tāpēc, pārvietojoties pa Salacgrīvu, autovadītāji tiek aicināti rūpīgi sekot ceļa malā uzstādītajām norādēm vai arī aicināti navigācijas sistēmā ievadīt Zaļā iela 19, lai sasniegtu galamērķi. Ceļa posmā starp Lielupi un Svētciemu tiek veikti remontdarbi, kas paredz daļēju ātruma ierobežojumu – 70 km/h, tāpēc festivāla organizatori aicina laikus plānot izbraukšanu uz festivālu.

Rūpējoties par apmeklētāju ērtībām, sadarbībā ar "Taxify" tiks nodrošināts brauciens no Rīgas uz festivālu, un no festivāla uz Rīgu. Izmantojot pakalpojumu īpaši "Taxify" izveidotā sadaļā "Positivus", cena par ceļu tiks fiksēta 59 eiro. Arī pārvietošanās pa Salacgrīvu un pilsētas tuvējo apkārti būs iespējama ar "Taxify". Taksometru stāvvieta būs izvietota pie Salacgrīvas vidusskolas, kur atradīsies arī WIFI un mobilo tālruņu uzlādes punkts.

Pēdējās biļetes ir pieejamas braucienam uz festivālu ar Positivus Ekspresi. Autobusa atiešana notiek no Marijas ielas 21, ieeja no Pērses ielas, pie koncertzāles Palladium Rīgā.

Visu festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā "Programma", kā arī mobilajā lietotnē Positivus'18, kas bez maksas pieejama App Store un Google Play veikalos.

Papildu informācija par festivāla biļešu veidiem un to noteikumiem atrodama mājaslapā www.positivusfestival.com.