Viena no šobrīd aktuālākajām Lielbritānijas elektroniskās mūzikas grupām "Years & Years" papildina jau izziņoto "Positivus" festivāla programmu. Tāpat festivālā uzstāsies tādas uzlecošas zvaigznes kā Youngr, Džeremijs Lūps (Jeremy Loops) un Marlons Viljamss (Marlon Williams), portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

Trio "Years & Years" pasaules slavu ieguva strauji un šobrīd var lepoties ar izpārdotiem Eiropas arēnu šoviem, augstām pozīcijām pasaules topu virsotnēs un iegūtām nozīmīgām mūzikas industrijas balvām. Muzikāli grupu raksturo elektropopa iezīmes ar R&B un hausmūzikas elementiem, tā radot tikai viņiem raksturīgo skanējumu. Būtiskākais trio mūzikā ir izteikti melodiskais Ollija vokāls, kas atgādina kaut ko no 80. gadu sintpopa un fankmūzikas labākajiem paraugiem. Grupa bijusi nominēta "Brit Awards" kritiķu balvai, kā arī saņēmusi prestižo "BBC Sound of 2015".

Dario Darnels jeb Youngr izpilda eklektisku, nedaudz alternatīvas ievirzes popmūziku. Viņš tiek raksturots kā mūziķis, kurš nebaidās eksperimentēt, bet saglabā melodiskumu. Šogad izdotā Youngr debijas dziesmu izlase "This Is Not An Album" ar hitu "Out Of My System" "Spotify" pārsniegusi vairāk kā 50 miljonu klausījumu skaitu. Viņa koncerti ir izpārdoti gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā.

No Dienvidāfrikas nākušais Džeremijs Lūps savā daiļradē savienojas dziesminieku kultūra, regejs, nedaudz elektronikas un Āfrikas tautu mūzikas elementi, radot multikulturālas ballītes sajūtu. Ar savu debijas albumu "Trading Chance" mūziķis iekaroja "iTunes" topu pirmās vietas un ātri attīstīja savu karjeru tālāk saņemot tādus apbalvojumus kā Dienvidāfrikas "iTunes" labākais gada albums un kā MTV Āfrikas labākais alternatīvais albums 2015. gadā.

Jaunzēlandiešu dziesminieks Marlons Viljamss spēlē atmosfērisku popmūziku un mūsdienu alternatīvo country. Mūziķis saņēmis vairākas nozīmīgas Jaunzēlandes mūzikas balvas, tajā skaitā arī par gada labāko šīs valsts mūzikas albumu un kā gada labākais solomākslinieks.

Jau ziņots, ka šogad "Positivus" festivālā, kas norisināsies jau divpadsmito reizi no 20. līdz 22. jūlijam, uzstāsies tādi pasaules mēroga mākslinieki kā "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy", Tove Lo un daudzi citi. Līdzās ierastajām trīs dienu, trīs dienu ar telts vietu, divu dienu, vienas dienas un VIP biļetēm, šobrīd "Positivus" festivāla mājas lapā par īpaši izdevīgu cenu iegādājamas arī grupas biļetes.