Akadēmisko mūziku ceremonijā pārstāvēs Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" – Baltijas lielākais profesionālais koris, kas šogad svin savu 75 gadu jubileju. Diriģenta Māra Sirmā vadībā koris Dailes teātrī dziedās dziesmas "Lielais vaicājums" un "Rozes gars" no tāda paša nosaukuma albuma, kas arī nominēts "Zelta mikrofonam 2017". Pie klavierēm būs pats autors – Maestro Raimonds Pauls.

Pēc ilga pārtraukuma ar vienu no saviem pirmajiem hitiem uz Gada balvas skatuves roķīgākas noskaņas radīs grupa "Pienvedēja piedzīvojumi". Kā stāsta grupas solists Māris Žigats: "Ir liels prieks uz Dailes teātra skatuves tik nozīmīgā notikumā izpildīt dziesmu no pašiem "Pienvedēja piedzīvojumu" pirmssākumiem. Varam atklāt, ka atskaņosim dziesmu no 1996. gadā izdotā albuma "Cilvēks ar trepēm", un tieši šī dziesma būs pirmais singls no drīzumā gaidāmās "Pienvedēja piedzīvojumu" plates."

Intars Busulis ceremonijas priekšnesumam izvēlējies dziesmu ar Kārļa Vērdiņa vārdiem "Debesis" no sava topošā albuma, kas nāks klajā jau nākamajā dienā pēc ceremonijas, 1. martā. Dziedātāja Dona izpildījumā varēs dzirdēt albuma "Tepat" tituldziesmu, savukārt MESA izpildīs singlu "Mieram tuvu" no sava albuma "MESA", kas nominēts kategorijā "Hiphop mūzikas albums".

28. februāra vakarā Dailes teātra skatuvi, izpildot kompozīciju "Sons of Levi", pagodinās arī ievērojami ārzemju mūziķi kopā ar pašmāju saksofonistu Denisu Paškevicu.

""Sons of Levi" ir mana oriģinālkompozīcija, kuru iekļāvām "Zelta mikrofonam" nominētajā albumā "Yours Faithfully". Albums tika ierakstīts Dānijā ar lieliskiem pasaules klases mūziķiem," stāsta Paškevičs.

"Kristians Franks ir šī muzikālā ceļojuma stūrakmens, dvēsele un vibrācija. To jūs dzirdēsiet viņa pieklusinātajā ģitāras skanējumā. Karstens Landors ir viens no vadošajiem bundziniekiem džeza mūzikas skatuvē Skandināvijā, un mēs lepojamies būt visi trīs kopā un dalīties ar savu mūziku arī manās dzimtajās mājās – Latvijā," pauž latviešu saksofonists.

""Zelta mikrofona" ceremonija jau tradicionāli dod iespēju parādīties arī jauniem vārdiem – nominētajiem māksliniekiem, kuri sevi spilgti pieteikuši 2016. gadā, piemēram, "Audience Killers" un "Nando", kā arī tiem, kuri pārliecinoši turpina savu karjeru – "Dagamba", Aminata, Linda Leen, MESA un "ElektroFolk". Netrūks jautrības un joku, par kuriem rūpēsies vakara vadītājs, kura vārdu atklāsim tikai ceremonijas dienā," stāsta koncerta režisore Dita Torstere.

Šogad apmeklēt ceremoniju pieteikušies arī ietekmīgi industrijas pārstāvji no vadošajām ierakstu kompānijām "Universal" un "Warner", festivālu rīkotāji no Polijas, kā arī Eirovīzijas fināla producents no Ukrainas.

Jau ziņots, ka 28. februārī Dailes teātrī notiks svinīgā Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas "Zelta mikrofons" ceremonija. Pasākumu klātienē apmeklēs visi nominanti, žūrijas pārstāvji un atbalstītāji, bet ikviens mūzikas cienītājs Latvijas mūziķu un ārzemju viesu priekšnesumus, kā arī balvu saņēmēju prieka un aizkustinājuma emocijas varēs vērot tiešraidē televīzijas kanālā LNT un "Kanāls 2", kā arī interneta tiešraidē.

Foto: Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas vēsture