Pavasaris turpinā pārsteigt. Ne tikai ar jūlija cienīgu svelmi maija vietā, bet arī ar dažādiem muzikāliem jaunumiem alternatīvās rokmūzikās un indie lauciņā. Šoreiz – piecas dziesmas, kas obligāti jānoklausās, jo ir potenciāli lielisku albumu vēstneses. Viens no albumiem jau pie klausītājiem nonācis, bet uz citiem būs jāpagaida līdz rudenim vai pat nākamajam gadam.

Gandrīz vienlaicīgi jaunus singlus laidušas klajā grupas – laikabiedres. Gan "Indygo", gan "Tribes of the City" pārliecinoši sevi pieteica šīs tūkstošgades sākumā un ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem turpina iepriecināt klausītājus joprojām. "Indygo" jaunu albumu plāno izdot jau rudenī, saukārt "Tribes of the City" turpina eksperimentēt un jaunu albumu izdos 2019. gadā.

Nedaudz piemirsts vārds Latvijas mūzikā ir grupa "Eskimo", tomēr atgādinājums par grupas eksistenci, kas reizē ir arī jauna albuma pieteikums, ir patīkams pārsteigums indie un dreampop mūzikas cienītājiem.

Jau pavisam drīz – jūnija sākumā – jaunu otro albumu izdos arī inteliģenti izklaidējošā apvienība "The Coco'nuts", savukārt nule savu pirmo albumu izdevusī "Can Zone" jau var nosaukt par vienu no interesantākajiem jaunumiem šogad.