Komponists Jānis Ķirsis , kurš šogad svin 30 gadu jubileju, strādā pie sava pirmā soloalbuma "The Equator" ("Ekvators") ieskaņošanas. CD ieraksta process norisinājās Stokholmā, leģendārās grupas "ABBA" līdera Bennija Andersona ierakstu studijā uz viņa personīgajām klavierēm. Piesakot albumu, Jānis Ķirsis laiž klajā pirmo singlu – skaņdarbu "The Equator", portālu "Delfi" informē mūziķa pā.rstāve Una Griškevica.

"Skaņdarbs "The Equator" ir mana sastapšanās pašam ar sevi – atkailināta pastaiga mūzikā, kur gūstu nebeidzamu prieku, klausoties klusumā un radot skaņas ar iekšējo balsi, ļaujos instrumenta bezgalīgajam skaņu valdzinājumam un aplūkoju sevi un apkārtni, meklējot atbildes uz jautājumiem: kur beidzas ciešanas un rodas miers? Kad tumsu pārklāj gaisma? Tādēļ arī nosaukums "Ekvators", kas kā iedomāta līnija ved mani garā, nebeidzami skaistā ceļā," stāsta mūziķis, piebilstot – klavieres, uz kurām viņš ieskaņo savu jauno albumu, nesen iegādājies leģendārās zviedru grupas "ABBA" līderis Bennijs Andersons. "Tas pilnīgi svaigs un fantastisks instruments, uz kurām Bennijs Anderons pats nesen iespēlējis soloalbumu ar savām kompozīcijām. Es esmu nākamais."

"Albuma nosaukumam "The Equator" ir simboliska nozīme. Tā skaņdarbi ir skaniski bagāti, veidoti kā muzikālas gleznu ainavas; tā ir ļoti intīma saruna ar sevi, jūtu izteikšana mierpilnā, pazemīgā formā." Komponists akcentē, ka šie skaņdarbi ir "viens no 7 miljardiem cilvēka visdziļāko sajūtu pārdzīvojumu atspoguļojumiem", stāsta Jānis, piebilstot – cilvēka emociju atspoguļošanai viņš vēlas izmantot klavieres, parādot šā instrumenta plašās iespējas: ne tikai klavieru taustiņus, bet arī radoši izmantot instrumentu kā skaņas laboratoriju jaunu, sev neizzinātu atklājumu veicināšanai. "Vēlos uzrunāt klausītāju emocionāli, nojaucot stingrās robežas starp akadēmiskās mūzikas tradīcijām un estrādes & vieglo mūziku, apzināti turoties pa vidu, to metaforiski definējot: "Būt pa vidu – uz "ekvatora līnijas"." Albuma iznākšana ir jauns atspēriena punkts izaugsmei, iezīmējot komponista 30 gadu jubileju.

Albumam īpaši izstrādāts CD vizuālais noformējums, ko veidojusi māksliniece Alise Mediņa. "Mani uzrunāja gleznotājas darbu rokraksts. Līdzās viņas pazīstamajām pilsētas ainavām impresionisma manierē viena no mākslinieces gleznu tēmām pēdējo gadu laikā ir cilvēks indivīds un viņa vientulība sabiedrībā. Albuma "The Equator" vizuālā veidola izstrāde būs radošs process starp diviem māksliniekiem – komponistu un gleznotāju. Šāda sadarbība ļauj tuvināt mūzikas un attēla valodu, veidojot kopīgu vēstījumu. Šis albums ir mana sastapšanās pašam ar sevi – atklātākā pastaiga mūzikā," saka mūziķis.

Jāņa Ķirša daiļradē iezīmējas gan nozīmīgi sasniegumi kā komponistam akadēmiskajā mūzikā, radot mūziku Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, Liepājas simfoniskajam orķestrim, Latvijas Radio bigbendam, Profesionālajam pūtēju orķestrim "Rīga", koriem "Kamēr", "Juventus", "Maska", "Ave Sol", akordeonistei Ksenijai Sidorovai, vokālajai grupai "Framest" u.c., gan kā komponistam, pianistam, dziedātājam un producentam estrādes mūzikā, strādājot kopā ar Raimondu Paulu, Imantu Kalniņu, Jāni Lūsēnu, Donu, Daumantu Kalniņu, Kasparu Zemīti, Kārli Lāci, un daudziem citiem mūsdienu populārās mūzikas māksliniekiem.

Albuma prezentācijas koncerts "Jūtu ekvators" plānots 12. maijā Spīķeru koncertzālē. Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.