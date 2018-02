""Sirds, es nedrīkstu mirt" – šīs dzejas rindas pieder īsi un spoži latviešu dzejā uzliesmojušam Ievas Rozes talantam. Dēvēta par vienu no traģiskākajām latviešu dzejniecēm, kas visu savu mūžu izstāstījusi dzejā. Savā dzejā palikusi tekstuāli nesagūstīta. Ir tapis teikts – es paceļos pāri visam un eju paceltu galvu, man sāp, bet man vienalga. Ir tapis teikts – es paceļos pāri visam un eju paceltu galvu, man sāp, bet man vienalga," par jauno dziesmu saka dziedātāja Ineta Rudzīte.

Jāņa Lūsēna un Inetas Rudzītes koncertprogramma "Manā varā" tapusi pavisam nesen, un to iedvesmojusi latviešu dzejnieču dzejas zelta izlase – no Vizmas Belševicas līdz Annai Rancānei un Annai Auziņai, no Astrīdes Ivaskas, Veltas Sniķeres līdz Mārai Zālītei un Liānai Langai.

Koncerti notiks 10. februārī Mālpils muižā, 14. februārī Alūksnes Kultūras centrā, 17. februārī Mazmežotnes muižā, 8. martā Madonas kultūras namā, 9. martā Rīgā, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" un 10. martā Dikļu pilī.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.