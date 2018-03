Latviešu solomākslinieks Jānis Stībelis izdevis singlu "Dzīvo no jauna", kas ieskandina šī gada rudenī gaidāmo albumu un Latvijas koncerttūri.

"Dziesma "Dzīvo no jauna" ir ļoti personīgs stāsts par to, ka nekad nav par vēlu kļūt labākiem, dzīvot pilnvērtīgāk un sākt visu no jauna. Mums visiem ir smagāki dzīves posmi – man tāds bija pagājušogad, kad zaudēju tuvu cilvēku un negribējās neko, pat radīt mūziku. Taču ir kas augstāks par to, ko vēlamies vai nevēlamies – tas liek iet, darīt un nepadoties. Dziesmas koncepts bija iesākts jau pagājušogad, tā bija dinamiska un ritmiska, tad pēkšņi nāca teksts un sapratu, ka dziesma ir jāiemūžina!" par jauno singlu stāsta mākslinieks.

Jāņa Stībeļa jaunais albums tiks izdots šī gada septembrī, bet novembrī tiek plānoti koncerti lielākajās Latvijas pilsētās.

Singls "Dzīvo no jauna" jau pieejams digitālajās mūzikas platformās (Spotify, Amazon, iTunes, Deezer, Napster, Google Play u.c.).