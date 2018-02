"Ai, Danij, puis'" ir pazīstamās īru balādes "O Danny Boy" aranžējums, ko savulaik Pasaules koru olimpiādes ietvaros Rīgā pirmatskaņoja britu ansamblis "The King's Singers" kopā ar pašmāju "Latvian Voices". Līdzās balādē paustajām skumjām un ilgām, kuras ierakstā iedziedājuši solisti Laura Štoma un Daumants Kalniņš, Ešenvalds ar savu raksturīgo harmonijas paleti uzbūris zaļās Īrijas pļavas.

Savukārt "Senā prērija" ir daļa no komponista plašākā 2015. gadā komponētā darba "Prēriju vēja čuksti" Jūtas štata Simfoniskajam orķestrim un koriem, kas nu pārtapis par patstāvīgu kormūzikas kompozīciju ar vijoles solo, ko ierakstā iemūžinājusi Liepājas Simfoniskā orķestra pirmā vijole Ilze Zariņa. Ešenvalda darbā, kurā izmantots slavens 9. gadsimtā Bai Dzjuji sacerētais dzejolis, tēlotais plašais līdzenums nav tikai Ķīnas lauku ainava, bet arī bezgalīgās prērijas Amerikas rietumos.

Albums "No neatminamiem laikiem" pieejams mūzikas veikalos Latvijā, un tā angliskā versija "From the Dim and Distant Past" – interneta vietnēs "iTunes", "Spotify", "Amazon", "Google play" un "Tidal".

Pēdējo gadu laikā Ēriks Ešenvalds kļuvis par vienu no pieprasītākajiem kormūzikas autoriem pasaulē, kā rezultātā 2017. gadā tapis pirmais albums ASV, kas veltīts komponista daiļradei – "The Doors of Heaven", piedaloties Portlendas Valsts Universitātes kamerkorim un dirģentam Ītenam Sperijam (Ethan Sperry). Albums ASV "Billboard" tradicionālās klasiskās mūzikas topā ierindojās 1. vietā un guva atzinību mūzikas kritiķu vidū.