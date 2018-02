"Dziesma "Bесна" dzima no jaunu vēsmu ienākšanas dzīves telpā. Šis ir laiks, kad ļaujos drosmei lietām, ko agrāk neesmu piedzīvojusi, un rakstīt mūziku un vārdus krievu valodā ir viena no tām! Idejas kodols "atnāca" latviski un teksts dzimtajā valodā vēl top, to ceru pabeigt un atskaņot vēl šīs nedēļas koncertos. Katrai valodai ir sava garša, intensitāte, skaņa un smarža, un es izbaudu šo dažādības skaistumu!" stāsta Linda Leen.

Dziesmas ierakstu un miksu veidoja Toms Lismets un Linda Leen. Video komanda – Mārcis Šēners, Krists Rudaks un Kristaps Dombrovskis.

Dziesmas pirmatskaņojumi dzīvajā koncertos "Introversijas. Koncerts pusgaismā" kopā ar mūzikas līdzautoru ģitāristu Rihardu Lībieti 14. februārī Karla fon Stricka Villā , 16. februārī koncertzālē "Valmiera" un 17. februārī Siguldas "Baltajā flīģelī".

Balss un ģitāras dueta akustiskajā koncertā skanēs Lindas Leen autordziesmas un to atdzejojumu lasījumi no jaunākā albuma "Digital Church" un jau klasiskajiem "Chameleon", "Divi. Labākie dueti", "Let's Go Insane", kā arī Riharda instrumentālie skaņdarbi ģitārai.