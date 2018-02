"Pašu dārgāko" ir dziesmas "My Mind's So Lost (On you)" latviskā versija. Tās iestrādes nāk no Jāņa Jubalta. Kā stāsta grupa, Jubalts sākotnēji bija izvēlējies Imanta Ziedoņa dzejoli "Melnā vārna", kas ilgu laiku bija arī dziesmas darba nosaukums. Taču, sākot strādāt pie dziesmas, tā ļoti mainījusies un pārveidota, jo savu artavu dziesmas tapšanā devuši astoņi cilvēki, tostarp "Prāta vētra" jaunā albuma producenti Povels Olsons un Davids Larsons no Zviedrijas.

Šobrīd "Prāta vētra" aktīvi turpina darbu pie jaunā albuma, ko plānots izdot aprīļa beigās, kā arī gatavojas vasarā gaidāmajai koncerttūrei. Pēc desmit gadu pārtraukuma grupa šovasar atgriezīsies uz Mežaparka lielās skatuves, kur pēdējo reizi uzstājās 2008. gadā. Īpaši gaidīts jaunajā koncertturnejā ir koncerts Daugavpilī, jo "Prāta vētra" Latgalē pēdējo reizi uzstājās pirms pieciem gadiem.