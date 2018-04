Turpmāk katru nākamo piektdienu "MicRec" publicēs vienu no jau pabeigtajām albuma dziesmām. Kā pirmo piedāvājam noklausīties grupas "Rīgas Modes" versiju dziesmai "Redz kā tu ar mani!", kura savulaik tika iekļauta grupas "Tumsa" 2002. gada albumā "Spēlējot debesis".

"Visiem māksliniekiem, kuri atsaucās topošā veltījumu albuma ierakstam, tika dota pilnīgi brīva izvēle veidot savu skatījumu uz kādu no Mārtiņa dziesmām. Man šķiet, ka Mārtiņam tas noteikti būtu paticis, jo viņš vienmēr priecājās, ja kāds izpildīja viņa dziesmu kādās neparastās versijās. Apzināti sākām dziesmu publicēšanu ar "Rīgas Modēm", jo šī ir viena no versijām, kas būtiski atšķiras no oriģināla. Tas nebija pašmērķis, taču esmu ļoti gandarīts par šo rezultātu, kas vēlreiz un vēlreiz atgādina, cik talantīgu un daudzpusīgu mākslinieku mēs esam zaudējuši, un vienlaicīgi, apliecina to, ka viņa atstātais mantojums joprojām var būt aktuāls arī šodien, tagad un šeit. "Mārtiņa Freimaņa fonda" vārdā saku lielu paldies visiem, kuri ar prieku piekrita piedalīties Mārtiņa piemiņas iemūžināšanā šādā atraktīvā veidā," saka projekta izpildproducents Guntars Račs.

Maijā dienasgaismu ieraudzīs arī Daigas Mazvērsītes grāmata par Mārtiņu Freimani, kurā būs lasāms detalizēts dzejnieka un mūziķa visnotaļ raibais dzīvesstāsts, kas papildināts ar bagātīgiem foto materiāliem un Mārtiņa draugu atmiņām.

Vairāk par "Mārtiņa Freimaņa fonda" projektiem var uzzināt mājaslapā.