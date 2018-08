Instrumentālās mūzikas kvintets "Rihards Lībietis Orchestra" plašākai publikai nodod dziesmu "Waiting Room" – piekto un pēdējo skaņdarbu no septembrī gaidāmā EP albuma "Reflections". Dziesma tapusi sadarbībā ar Goran Gora un bekvokālisti Sabīni Žugu, savukārt tās ieraksts un video tapšana veikta Vespa Garazh telpās Toma Lismenta un Emīla Ašmaņa vadībā, portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

"Šīs dziesmas tapšana man ir patīkama atkalsatikšanās ar angļu valodu, jo dziesmas angliski nebiju rakstījis aptuveni 5 gadus. "Waiting room" ir, lai arī nostaļģiska, tomēr ļoti gaiša un cerību pilna dziesma, kas stāsta par pacietību un mīlestības tuvumu," stāsta Goran Gora

Rihards Lībietis komentē: " Priekš manis šī skaņdarba ideja sākās kā spēle - kā prieks par dzīvi, kas ir vienlaikus gan 2 gadus jaunam bērnam, gan 80 gadu slieksni sasniegušam vectētiņam, kad tas jau ir ieguvis vēl daudzus pieredzes slāņus. Prieks, Mīlestība, Gaidas."

Albumu "Reflections" plānots izdot 2018. gada septembrī un tas būs īpašs ar to, ka orķestra spēlēto instrumentālo mūziku šoreiz papildina dažādi tādi Latvijā iemīļoti vokālisti kā Kristīne Prauliņa, Anneli Arro, Goran Gora, Ervīns Ramiņš, Oskars Stolse-Semerovs. Albuma nosaukums grupas mākslinieciskā vadītāja Riharda Lībieša vārdiem sevī ietver refleksiju gan kā iekšēju ceļojumu sevī, savās domās un sajūtās, gan kā pārdomas par kaut ko plašāku, netveramāku. Vārds "Reflections" tulkojas arī kā "atspulgs", līdz ar to katrs no skaņdarbiem ir sava veida atspulgs ne tikai mūsu pašu iekšējai pasaulei, bet arī dažādajai mūzikas un balss sintēzei, kas neizbēgami mainās līdz ar katra viesmākslinieka pienesto enerģiju un stāstiem.

Katrs no albuma "Reflections" skaņdarbiem ir kā atsevišķs stāsts - ierakstus papildina video, kuri veikti dažādās vietās ārpusstudijas apstākļos atbilstoši katra skaņdarba raksturam.