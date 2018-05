Videoklipa režisore ir režisore un aktrise Inga Tropa, kura par sadarbību ar "Tautumeitām" un videoklipu izsakās šādi: "Mağiskais Sievietes spēks. Šī tīrā un patiesā sievišķība bagātīgi līst un vijas no Tautumeitu sirds pieskandinātajām spēka dziesmām, no viņu jutekliskajām un dzīvības enerğijas caurstrāvotajām kustībām un vijīgajiem, aicinošajiem deju soļiem, no viņu ugunīgajām acīm, kas izstaro viedumu, kaislību un mīlestību. To arī esam ieauduši videoklipā - nesamākslota sievišķības spēka apzināšanos, ziedēšanu, drosmi un brīvību"

Galveno sieviešu lomu videoklipā atveido dvīņu māsas Ieva Anna Poļevska un Marta Paula Poļevska, kurām filmēšanas laikā ar profesionālu kaskadieru palīdzību nācās izpildīt pat tādus sarežģītas darbības kā levitēšana. "Videoklipa filmēšanā piedalījos pirmo reizi, bet filmēšanās pieredze man ir bijusi jau iepriekš, filmējoties dažādās reklāmās. Videoklipa filmēšanas laikā guvu lielisku un neaizmirstamu pieredzi, mums bija lieliska sadarbība ar komandu," par filmēšanā piedzīvoto stāsta Ieva Anna. Māsas 17 gadus profesionāli nodarbojušās ar daiļslidošanu, šobrīd abas studē fizioterapiju Rīgas Stradiņa Universitātē.

Video tapšanā piedalījās operators Renārs Muskars, gaismu mākslinieks Ģederts Siliņš un montāžas režisore Anna Šteinberga. Tērpu veidošanā iesaistījās mākslinieces Odetta Birmane un Indra Salceviča, radošo komandu papildināja Andris Pudāns, Ilmārs Sieks, Ilze Ūdre un Santa Kola.

Par "Tautumeitu" jauno skatuvisko tēlu rūpējas modes māksliniece Indra Komarova, bet jaunus, unikālus vainagus katrai tautumeitai radījusi māksliniece Brigita Stroda.

Grupa "Tautumeitas" izveidojās 2015.gadā, tās sastāvā ir sešas mūziķes – Asnate Rancāne, Aurēlija Rancāne, Ilona Dzērve, Lauma Bērza, Laura Marta Līcīte un Laura Liepiņa. Šā gada sākumā "Tautumeitas" ieguva Mūzikas ierakstu gada balvu kā gada labākais etno un tautas mūzikas albums par kopprojektu ar dūdu un bungu grupu "Auļi". Grupa veiksmīgi koncertē kopš pagājušā gada, kad plašāku atpazīstamību ieguva, piedaloties TV3 šovā "X Faktors".